Chi è Jacopo Sol, cantante in gara al Serale di Amici 24 Jacopo Sol, nome d'arte di Jacopo Porporino, classe 2002 da San Severo in provincia di Foggia, è uno dei concorrenti, nella categoria canto, di Amici 2024. Scopriamo chi è.

Jacopo Sol, via X

Jacopo Sol, nome d'arte di Jacopo Porporino da San Severo, in provincia di Foggia, è uno dei concorrenti, nella categoria canto, del Serale di Amici 2024. Nato il 20 maggio 2002, il giovane cantante ha deciso di utilizzare la nota musicale Sol, accompagnandola al suo nome. Si tratta del primo accordo che imparò durante il suo primo corso di musica: il Sol maggiore. Jacopo Sol è subentrato nella scuola di Amici, durante la dodicesima settimana del Pomeridiano, in una sfida che ha segnato la fine del percorso di Ilan Muccino, almeno nella squadra di Rudy Zerbi. E solo lo scorso 23 febbraio, esibendosi con Hold The Line dei Toto e Lontano dagli occhi ha avuto la possibilità di conquistare la maglia dorata del Serale. Proprio nell'ultima puntata del Pomeridiano, ha pubblicato il suo ultimo inedito in casetta, dal titolo Di Tutti. Ecco chi è Jacopo Sol.

Chi è Jacopo sol, l'esperienza a Sanremo Giovani prima di Amici

Jacopo Porporino, classe 2002 da San Severo, in provincia di Foggia, ha già un percorso musicale ben centrato. Già artista Universal, ha partecipato nel 2023 a Sanremo Giovani, arrivando in finale con il brano Cose Che Non Sai. Non riuscitosi a qualificare per il Festival di Sanremo, ha comunque collaborato con artiste del calibro di Giorgia, firmando come autore per lei il brano Niente Male. Della sua vita privata, fino alla scorsa settimana si sapeva poco o nulla, ma il 22 marzo, ripresi dalle telecamere di Amici, è stato immortalato il suo primo bacio con la ballerina Francesca Bosco: nel daytime del 24 marzo, i due hanno ufficializzato la loro relazione. Qui il suo profilo Instagram e TikTok.

Le canzoni e la musica di Jacopo Sol

Jacopo Sol ha già pubblicato diversi inediti prima dell'ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, tra cui: Dove Sei, Cose Che Non Sai, Slay, SlowMo e Mamasì. Tra i comuni denominatori di questi brani c'è la presenza di Cripowsky, nome d'arte del producer e autore Nicola Lazzarin che ha prodotto anche Battito di Fedez, Fuorilegge di Rose Villain, ma anche Demoni di Emis Killa e TT Le Girlz di Anna. All'interno del talent di Canale 5 ha pubblicato gli inediti Complici e Di Tutti.

Il percorso ad Amici e l'ingresso al Serale

L'ingresso di Jacopo Sol nel contesto di Amici 2024 è legato principalmente alla figura di Ilan, ex concorrente nella squadra di Rudy Zerbi in sfida con lui lo scorso 8 dicembre. Proprio il rendimento altalenante del cantante romano, ha permesso a Rudy Zerbi di portarlo in sfida con Jacopo Sol, che nella contesa, ha avuto la vittoria. Il suo ingresso in casetta e il successivo spostamento nella squadra di Anna Pettinelli, coincisa qualche settimana dopo dall'eliminazione di Ilan, hanno permesso una collaborazione proficua tra Jacopo Sol e Rudy Zerbi. Con il passare delle settimane infatti, il giovane cantante pugliese ha convito sempre di più con il suo timbro vocale e le sue interpretazioni, come per esempio Almeno tu nell'universo di Mia Martini. Ha guadagnato il suo accesso al Serale lo scorso 23 febbraio, esibendosi con Hold The Line dei Toto e Lontano dagli occhi.