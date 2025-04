video suggerito

Cesare Cremonini ed Elisa e i Pinguini Tattici Nucleari subito nella top 10 della classifica radio Sanremo pian piano esce dalla classifica delle canzoni più tarsmesse in radio, capitanata da Anxiety di Doechii, ottimo esordio per Cesare Cremonini ed Elisa e i Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali.

A cura di Francesco Raiola

Cesare Cremonini ed Elisa e i Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali

Questa settimana nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane continua a dominare Anxiety di Doechii, ma ci sono due new entry che probabilmente monopolizzeranno le prossime settimane, ovvero la canzone che vede di nuovo assieme Cesare Cremonini ed Elisa, Nonostante tutto, e Bottiglie vuote, ovvero la canzone che i Pinguini Tattici Nucleari hanno riletto con la voce di Max Pezzali. Quattro pezzi da novanta del pop italiano, uniti due a due hanno pubblicato canzoni che come sempre si prendono le posizioni di testa delle classifiche radio, come avvenuto già in passato.

Cremonini e Pinguini Tattici Nucleare in top 5

Cesare Cremonini, per esempio, era riuscito a raggiungere la vetta della classifica con Ora che non ho più te alla fine del 2024 e anche ai Pinguini tattici Nucleari con Islanda, canzone che era andata in testa proprio la penultima settimana dello scorso anno. Due canzoni che avevano raggiunto la certificazione di Platino, in attesa di capire cosa succederà con queste nuove che sono i due nuovi ingressi con le posizioni più alte, con Nonostante tutto che esordisce al secondo posto, mentre Bottiglie vuote è appena ai piedi del podio, esordendo al quarto posto, visto che il terzo posto è occupato da un Tananai in risalita con Alibi.

Solo Gaia in classifica tra quelli di Sanremo 2025

In quinta posizione c'è Lady Gaga con Abracadabra che continua a mantenere un'ottima posizione in top 10, tenendosi alle spalle Ed Sheeran – appena nominato dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti del 2025 – con Azizam. Per trovare una canzone e un'artista dell'ultimo festival di Sanremo bisogna scendere fino alla settima posizione dove scende Gaia con la sua canzone Chiamo io, chiami tu, ultima bandiera dei brani cantati sul palco dell'Ariston. Ottima posizione pure per Lei, ultimo singolo di Marracash che era stato varie settimane primo con Gli sbandati hanno perso, mentre a chiudere questa top 10 ci sono Miley Cyrus con End of the world e Benson Boone con Sorry I'm here for someone else.