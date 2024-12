Cesare Cremonini consola una fan abbandonata dal suo ragazzo: “Se ti lascia ancora dopo questo è un cogli***”

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Cesare Cremonini e il profilo TikTok @iosonomars

Con l'uscita di Alaska Baby lo scorso 29 novembre, è cominciato anche il processo che porterà nel 2025 l'autore bolognese sui palchi degli stadi italiani: un ottimo modo per incontrare il pubblico, a 3 anni dal suo ultimo concerto. Nel frattempo, Cremonini ha cominciato anche il suo tour degli instore, che lo ha portato negli scorsi giorni anche a vivere un momento singolare con una sua fan. Come racconta il video postato su TikTok da @iosonomars, una ragazza si è avvicinata a Cremonini per chiedergli di firmare due autografi, uno per sé e uno per il fidanzato, in quel momento non presente.

Cremonini consola una fan lasciata dal proprio ragazzo

Dopo aver chiesto chi fosse quest'altra persona, la ragazza ha svelato di esser stata lasciata proprio la settimana scorsa, ma di esser venuta lo stesso a raccogliere l'autografo anche per lui: "È il mio ragazzo, ma ci siamo lasciati appena una settimana fa. Io sono una brava persona e sono venuta lo stesso". Cremonini ha abbracciato la ragazza, cercando di consolarla, spiegando ironicamente che "non meritasse quel trattamento". La situazione è diventata sempre più fitta quando Marina, questo è il nome della fan, ha raccontato di esser stata lasciata dal fidanzato Salvatore. Lì, Cremonini decide di mandare un messaggio al ragazzo, ripreso dalla telecamera, dopo aver chiesto alla ragazza se volesse ritornare con lui: "Caro Salvatore, sono qui con Marina. Pensaci bene".

Il video virale su TikTok

Prima di proseguire con il suo instore, ironicamente Cremonini apostrofa il ragazzo: "Se ti lascia ancora dopo questo è un cogli***". La scena, pubblicata sul profilo TikTok della fan @iosonomars ha superato 750mila visualizzazioni in pochi giorni. Nel frattempo, Alaska Baby continua a macinare stream su Spotify, sopratutto con Ora che non ho più te, certificato disco di platino FIMI. Per il pubblico che vorrà assistere ai suoi concerti, bisognerà attendere il prossimo 8 giugno 2025, con la data zero a Lignano Sabbiadoro.

Il tour 2025 di Cesare Cremonini

8 giugno LIGNANO (data zero – sold out)

15 giugno (sold out) e 16 giugno MILANO

19 giugno (sold out) e 20 giugno (sold out) BOLOGNA

24 giugno NAPOLI (sold out)

28 giugno MESSINA (sold out)

3 e 4 luglio BARI,

8 luglio PADOVA (sold out)

12 luglio TORINO (sold out)

17 (sold out) e 18 luglio ROMA