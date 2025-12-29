Brigitte Bardot, la canzone di Capodanno che unisce l’Italia: come nasce il brano su cui si fa il trenino

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot è morta lo scorso 28 dicembre a 91 anni. La celebre attrice francese, che è stata un'icona mondiale di bellezza, è diventata anche parte integrante delle feste di Capodanno (ma non solo) italiane. Il nome dell'attrice, infatti, è anche il titolo di un brano molto famoso della musica brasiliana che è stato inserito in un mix che accompagna da tempo il passaggio tra un anno e l'altro. La canzone recita i versi: "Brigitte Bardot, Bardot Brigitte, beijou, beijou, na tela do cinema, todo mundo se afogou" che sono diventati patrimonio culturale comune, anche se non sempre lo si canta nella maniera giusta. Ma quello che conta è festeggiare. Eppure non è la versione originale quella che tutti noi conosciamo, ma un medley del trio belga Two Man Sound.

Ma partiamo dall'inizio: come nasce questa canzone e questo rito che è accompagnato dal famoso trenino? La canzone originale è stata scritta dal compositore brasiliano Miguel Gustavo e portata al successo da Jorge Veiga. Il brano raccontava del mito che si era creato attorno all'attrice francese e soprattutto per i tantissimi spettatori che guardavano i suoi film per la sua estrema bellezza. Nel testo, infatti, Gustavo scriveva: "Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte baciava, baciava. Dentro il cinema tutti si emozionavano" e poi proseguiva chiedendosi: "È per il tuo piede? (No). È per il tuo naso? (No). È per il tuo gomito? (No). È per la tua caviglia? (Non). Tu che sei buona e che sei una donna dimmi allora perché è così".

Probabilmente, però, gli ascoltatori italiani non sono mai arrivati ad ascoltare le domande. La parte di testo che tutti noi conosciamo, infatti, è quella estrapolata da un medley intitolato "Disco Samba", creato dal trio belga Two Man Sound. I tre musicisti, infatti, si erano caratterizzati per aver unito la disco music con i ritmi brasiliani del samba e della bossanova. E infatti, il medley che tutti noi cantiamo e balliamo a Capodanno e durante le feste, altro non è che un mix di tante canzoni brasiliane: da "Taj Mahal", "Zazueira" e "País Tropical" di Jorge Ben Jor, uno dei massimi esponenti della musica sudamericana passando per "Aquarela do Brasil" di Ary Barroso e "Tristeza" di Jair Rodrigues oltre ovviamente a "Brigitte Bardot".

Un mix di suoni che ha creato a sua volta una canzone nuova, quella che tutti noi conosciamo. Il trio belga, però, non ha solo creato questo medley, ma ha anche scritto un'altra canzone che tutti cantiamo e che probabilmente pensiamo sia caratteristica del Brasile. Parliamo di Meu Amigo Charlie Brown che riprendeva una canzone di Benito Di Paula che ha vissuto nuova vita grazie al trio belga. Insomma, oltre che icona del cinema e del glamour mondiale, Brigitte Bardot continuerà a restare nel nostro immaginario, citata, cantata e ballata a ogni Capodanno.