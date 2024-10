video suggerito

Beyoncé e Jay-Z hanno davvero perso 4 milioni di followers su Instagram a causa dello scandalo Diddy? Da giorni X e TikTok sono invasi da post di utenti che riportano screenshot dei profili Instagram di Jay-Z e Beyoncé che dimostrerebbero che i due avrebbero perso 4 milioni di seguaci, la notizia però non sembra essere vera.

A cura di Elena Betti

Beyoncé e Jay-Z (Getty Images)

Jay-Z e Beyoncé sono finiti nell’occhio del ciclone del caso Diddy. Il rapporto della coppia di Crazy in love con il rapper arrestato lo scorso 16 settembre sembra essere uno dei più certi, i tre risulterebbero infatti buoni amici. Il caso Diddy è davvero molto controverso, un’indagine messa in piedi dai federali di New York, che hanno già raccolto prove su prove che confermerebbero ciò di cui il rapper è accusato. Oltre alle prove continuano ad aggiungersi denunce di donne, e ora anche uomini, che negli anni sono stati violentati da Diddy, solo nelle ultime ore sono uscite le ultime notizie che vedono coinvolte più di 100 persone che accusano il rapper. In tutta questa storia, però, ci sono talmente tanti aspetti da vagliare che in mezzo a indagini certe, finiscono anche molte speculazioni fatte dagli utenti dei social che stanno vedendo il mondo di Hollywood scivolare verso un nuovo #Metoo. Tra i vari rumors, c’è anche quello che riguarda il crollo vertiginoso dei followers di Beyoncé e Jay-Z su Instagram, che, secondo molti utenti di X e TikTok, avrebbero perso ben 4 milioni di seguaci.

I rumors sulla perdita dei followers di Beyoncé e Jay-Z sono veri o falsi?

Le segnalazioni degli utenti degli ultimi giorni mostrano degli screenshot dei profili Instagram di Jay-Z e Beyoncé. Secondo queste immagini, la cantante sarebbe passata da 320 milioni a 316, mentre il marito da 4,4 milioni 894 mila followers. La causa di questo crollo? Ovviamente lo stretto rapporto emerso tra la coppia e il rapper Diddy. In effetti l’immagine dei due sta abbastanza risentendo di tutta questa storia. Sui social volano accuse molto gravi, da chi li considera coinvolti nella morte della cantante Aaliyah, a chi li vede come intimidatori contro i vincitori degli MTV VMAs o dei Grammy degli ultimi anni. Tutte supposizioni senza prove ufficiali, ovviamente, ma che comunque influiscono sulla coppia. In ogni caso, le voci riguardo ai followers persi sono risultate false.

Il vero numero di seguaci di Beyoncé e Jay-Z

Il sito web Social Blade si occupa di tenere traccia dell’analisi dei social media dei vari personaggi famosi. Secondo quanto registrato dal sito, il numero di followers di Beyoncé è effettivamente diminuito, ma non in un giorno come dicono le voci, bensì da marzo 2024 a ora, e solo lo scorso 27 settembre la cantante non solo non ha perso seguaci, ma ne ha guadagnati ben 56.151. Il numero dei suoi followers sarebbe rimasto costante sui 315 milioni da agosto ad ora. Anche nel caso di Jay-Z la notizia è stata smentita: i suoi followers sono rimasti costanti sotto i 900K. I due non avranno perso followers, ma i commenti sotto gli ultimi loro post fanno quasi tutti riferimento al loro legame con Diddy.

I commenti sotto al post di Jay-Z

I commenti sotto gli ultimi post di Beyoncé e Jay-Z

Sotto all’unico post di Jay-Z c’è chi li accusa di essere a conoscenza di dettagli sulla morte di Aaliyah e Michael Jackson e chi allega immagini di auto della polizia scrivendo che loro saranno i prossimi ad essere arrestati.

I commenti sotto al post di Beyoncé

Anche Beyoncé non è stata risparmiata, tra chi dice di essere grato di non averla mai seguita e di non averla mai amata, c’è anche chi fa riferimenti specifici a dettagli del caso Diddy. In una delle ultime foto postate si vede la cantante a Parigi con un bicchiere in mano e una bottiglia accanto. Il primo commento che si legge aprendo la sezione, con più di 13 mila like, è quello di un utente che chiede se nella bottiglia ci sia olio per bambini.