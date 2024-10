video suggerito

Più di 100 tra uomini e donne pronti a testimoniare contro Diddy: tutte le nuove accuse Più di 120 persone hanno chiesto di intentare causa contro il rapper per prostituzione forzata, aggressione, sequestro di persona e abusi su minori. La difesa: “Circo mediatico, entro 30 giorni le nostre prove sull’innocenza”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sean "Diddy" Combs potrebbe presto affrontare nuove accuse da parte di oltre 100 uomini e donne che hanno ottenuto rappresentanza legale e intendono intentare cause civili contro il magnate dei media nelle prossime settimane, secondo quanto dichiarato dall'avvocato di Houston, Tony Buzbee. Lo rivela la CNN. Il rapper, che dal 16 settembre è in un carcere federale, intanto ha chiesto di uscire su cauzione ma il procedimento, per adesso, è stato negato.

"Ci sono 120 persone che vogliono denunciare Diddy"

Tony Buzbee ha indetto una conferenza stampa per annunciare che più di 120 persone hanno contattato il suo studio legale per portare avanti "casi in tribunale civile" contro il rapper. Tutte queste persone hanno contattato lo studio affermando di essere state "vittime" di Combs e di altre persone a lui legate. Tra le accuse che intendono presentare c'è un po' di tutto, in linea con i fatti degli ultimi giorni: prostituzione forzata, aggressione, sequestro di persona, condotta sessuale illecita, diffusione di registrazioni video e abuso sessuale su minori. Il rapper è ritenuto colpevole, giudicato da un tribunale federale, di una serie di reati tra cui il traffico sessuale. Sean Combs si è sempre detto innocente.

Qual è la linea di difesa di Diddy

Ma qual è la linea difensiva di Sean "Diddy" Combs? Erica Wolff, capo del team legale del rapper, ha dichiarato alla CNN: "Non può rispondere a ogni accusa infondata in quello che è diventato un circo mediatico irresponsabile. Il signor Combs nega con forza e categoricamente come false e diffamatorie qualsiasi affermazione secondo cui avrebbe abusato sessualmente di qualcuno, compresi i minorenni, e attende con ansia di dimostrare la sua innocenza e di difendersi in tribunale se e quando le accuse verranno depositate e notificate, dove la verità sarà stabilita sulla base delle prove, non di speculazioni". Nei prossimi trenta giorni, il team legale presenterà prove a supporto dell'innocenza del rapper.