Testo e significato di She Knows di J Cole: perché il brano è diventato virale con il caso P Diddy L’arresto di Diddy ha completamente scosso il mondo di Hollywood, tanti musicisti e attori vengono accusati di non aver parlato ma tra loro c’è anche chi sembrerebbe aver provato a lanciare avvertimenti sui presunti crimini commessi da P Diddy. Tra questi J Cole con la sua She Knows, pubblicata nel 2013 e ora virale su TikTok, che sembra associare le morti di Aaliyah, Left Eye e Michael Jackson al rapper. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

J Cole e Diddy (Getty Images)

Nel 2013 il rapper J Cole faceva uscire la sua She Knows insieme a Cults e Amber Coffman. Negli anni la canzone ha mantenuto il suo spazio da hit, ma in questi giorni più che mai è tornata a far parlare di sé. Il pezzo è infatti diventato virale su TikTok dopo l’arresto di Sean Combs, conosciuto ai più come P Diddy o Puff Daddy. Nel 2013 Cole aveva avuto uno scontro con Diddy durante un after party degli MTV VMAs, episodio che J Cole racconterà poi nel brano Let Go My Hand del 2021. Sulla testa di Sean Combs pendono più di 9 denunce per violenze, stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale. Ciò che è certo è che se veramente Diddy ha commesso questi reati, non era il solo a saperlo. Molti di questi crimini sarebbero infatti avvenuti durante i famosi White Party che il rapper organizzava, ai quali hanno partecipato tantissimi vip di Hollywood e non solo.

Negli ultimi giorni, sui social è infatti emersa una lista di tutte le persone che negli anni hanno avuto contatti con Diddy, sia per la loro partecipazione alle feste che per altri motivi. Una lista lunghissima, stilata in gran parte dopo aver osservato i video dei White Party. Tutti sono pronti a puntare il dito contro chi compare in questa lista in quanto persone informate sui fatti che però, in tutti questi anni, non hanno mai avuto il coraggio di parlare. Ma c'è anche chi sembra aver provato a dare avvertimenti come J Cole. In un paragrafo di She Know il rapper cita le morti di Aaliyah, Left Eye e Michael Jackson e per molti sembra fare riferimento al loro collegamento con Diddy.

Il testo di She Knows

She knows, she knows

Oh I, oh I-I-I

Alright

Oh I, oh I-I-I

Alright

Damned if I do, damned if I don't

You know I got a girl back home

You got a man what you want, what you want

What these bitches want from a nigga

That's some DMX shit

I know them other niggas love tricking

ON some BMX shit, but not me

Now I'm sure you done heard about me

A black star, Mos Def, Kweli

Good southern bad hoes try me, they try me

This is Martin Luther King in the club

Getting dubs, with a bad bitch

In his ear sayin' she down for whatever

In the back of his mind is Coretta

She knows, she knows

And I know she knows, and I know she knows

And deep down she knows, she knows

And I know she knows, and I know she knows

Well alright

Oh I, oh I-I-I

I can't give you what you want from me

Well alright

Oh I, oh I-I-I

Well alright

Damned if I do, Damned if I don't

I'm passing up on bad hoes, trying to be the man that she want

What she want, what she want from a nigga

To put a ring on it

Got a bitch on my dick right now

And She just want to sing on it

Got me up so high, trying to get a piece of that apple pie

I be up so high, trying to get a piece of that apple pie

Dance on fire, with my pants on fire

Cause I told her I was sleeping

Cause I creep with this pretty young thing I chose

That she could be doing the same thing I suppose

She knows, she knows

And I know she knows, and I know she knows

And deep down she knows, she knows

And I know she knows, and I know she knows

Well alright

Oh I, oh I-I-I

I can't be what you want from me

Well alright

Oh I, oh I-I-I

I can’t be what you want from me

Well alright

Niggas say turn up, hoes say turn

Only bad thing about a star is they burn up

Rest in peace to Aaliyah

Rest in peace to Left Eye

Michael Jackson I'll see ya

Just as soon as I die

Got me up so high, trying to get a piece of that apple pie

I be up so high, trying to get a piece of that apple pie

Got me up so high, trying to get a piece of that apple pie

I be up so high, trying to get a piece of that apple pie

Well alright

Oh I, oh I-I-I

I can't give you what you want from me

Well alright

Oh I, oh I-I-I

Well alright

Il significato di She Knows

Se c’è quindi chi si è nascosto, potrebbe anche esserci chi, negli anni, ha provato a dare avvertimenti. Tra questi sembrerebbe esserci il rapper J Cole con il pezzo She Knows. Ad essere entrata nel mirino dei social è un paragrafo in particolare in cui il rapper parla della morte della cantante Aaliyah, di quella di Left Eye e di Michael Jackson. Il pezzo in questione è: “ L’unica cosa negativa delle stelle è che bruciano. Riposa in pace Aaliyah. Riposa in pace Left Eye. Michael Jackson, ci vediamo non appena muoio”, tutti morti il 25 di mesi e anni diversi.

Aaliyah (Getty Images)

La morte di Aaliyah

Aaliyah morì in un misterioso incidente aereo il 25 agosto del 2001 all’età di 22 anni. La cantante aveva appena terminato di girare il videoclip di Rock The Boat alle Bahamas ed era nel pieno del successo. L’aereo decollò alle 18.50 dalle Bahamas, raggiunse circa trenta metri d’altezza e si schiantò incendiandosi nell’impatto. Le indagini dell’incidente inizialmente portarono alla conclusione che sull’aereo ci fosse un peso eccessivo che avrebbe impedito il corretto decollo. Oltre a questo, ci sarebbero però anche aspetti più controversi. Il pilota aveva infatti falsificato i documenti per ottenere la licenza di volo dichiarando un numero di ore di volo superiore al reale, per questo l’uomo non era stato autorizzato a pilotare quel giorno al suo posto deva esserci un altro collega. Dall’autopsia è poi risultato che l’uomo avesse assunto ingenti quantità di cocaina e alcol.

Left Eye (Getty Images)

La morte di Left Eye

Lisa Lopes, cantante conosciuta come Left Eye, membro del gruppo TLC, morì in un incidente d’auto il 25 aprile del 2002. La cantante si trovava in Honduras quando la cantante di Scrubs avrebbe perso il controllo dell’auto che sembra andasse oltre il limite di velocità per poi ribaltarsi. La morte sarebbe avvenuta per una serie di ferite riportate al torace e alla testa e, nonostante ci fossero altre sette persone coinvolte, Lopes fu l’unica vittima. Una morte tragica che però molti dicono che Lopes avesse in qualche modo predetto, come emerge dal documentario The Last Days of Left Eyes uscito nel 2007.

Michael Jackson (Getty Images)

La morte di Michael Jackson

La morte di Michael Jackson è probabilmente la più nota tra le tre, avvenuta 15 anni fa, il 25 giugno 2009 a Los Angeles. Le cause del decesso sono riconducibili a un’overdose di sedativi e Propofol – un farmaco molto potente usato in ospedale per indurre l’anestesia –, ma nel 2011 il caso venne archiviato come omicidio e ad essere condannato fu il suo medico Conrad Murray.

Beyoncé e Jay-Z (Getty Images)

Riguardo il collegamento di questi tre artisti con Diddy ci sono supposizioni molto vaghe e al limite del complottismo. Le due artiste avevano spesso partecipato ai White Party. Per quanto riguarda Aaliyah, dopo lo scandalo del suo matrimonio a 15 anni con R.Kelly, Diddy fu uno dei pochi produttori a collaborare con la donna. Left Eye conosceva invece Diddy tramite il compagno Clive Davis e il giorno della sua morte, causata dall’indicente d’auto in cui lei aveva superato i limiti di velocità, la ragazza stava correndo da Davis che era insieme ad altri uomini vicini a Diddy. Per quanto riguarda Jackson non è evidente il collegamento, anzi, risulta essere molto vago: molti ritengono infatti che gli uomini che abbiano portato il cantante alla rovina siano gli stessi che negli anni hanno protetto Diddy. Ma chi è che secondo Cole sa qualcosa? Per gli utenti di TikTok la risposta sta proprio il titolo. "She" corrisponderebbe a Shawn Corey Carter, ovvero Jay-Z, e il termine “knows” non significherebbe solo che Jay-Z ha delle informazioni, ma farebbe riferimento a Beyoncé, il cui nome completo è Beyoncé Giselle Knowless, in effetti la coppia sembra avere un buon rapporto con Diddy.

La traduzione di She Knows

Lei sa

Lei sa, hey

Cose brutte succedono alle persone a cui vuoi bene

E ti ritrovi a pregare al paradiso di sopra

Ma onestamente non ho mai avuto compassione

Perché quelle cose brutte io me le aspettavo sempre

Scapperò, scapperò via, scapperò, scapperò via, scapperò via

Scapperò via e non tornerò mai più (Oh io, oh io-io-io… bè ok)

Scapperò, scapperò via, scapperò, scapperò via, scapperò via

Fagli vedere che il tuo colore è il nero (Oh io, oh io-io-io… bè ok)

Come mi muovo sbaglio

Sai che ho una ragazza a casa

Tu hai un uomo, cosa vuoi? Cosa vuoi?

Cosa vogliono queste cagne da me? Alla DMX

So che a quegli altri ragazzi piace spendere per le donne:

stile BMX, ma non me

Adesso sono sicuro che tu abbia sentito parlare di me

Una stella nera, Moe Def, Kweli

Ci so fare perciò quelle tro*e fighe mi mettono alla prova, mi mettono alla prova

Questo è Martin Luther King nel club

In cerca di Maria, con una cagna figa che gli dice all’orecchio che è disposta a tutto

Nei suoi pensieri ha Coretta

E lei sa, lei sa

E so che lei sa e so che lei sa

E nel profondo lei sa, lei sa

E so che lei sa e so che lei sa

Bè ok, oh io, oh io-io-io…

Non posso essere ciò che desideri, bè ok

Oh io, oh io-io-io…

Non posso essere ciò che desideri, bè ok

Come mi muovo (Ca**o) sbaglio

Sto rinunciando a tro*e fighe

Cercando di essere l’uomo che lei vuole, che lei vuole

Cosa-Cosa vuole da me?

L’anello all dito

Ho una cagna sul mio ca**o in questo momento

E vuole solo cantare

Mi fa così sballare, nel tentativo di avere una fetta di quella torta di mele

Mi sballo così tanto, nel tentativo di avere una fetta di quella torta di mele

Vibes da sala da ballo, sono un bugiardo patologico

Perché le ho detto che stavo dormendo

Perché me la faccio con questa ragazzetta carina che ho scelto

Lei potrebbe stare facendo la stessa cosa, suppongo

E lei sa, lei sa

E so che lei sa e so che lei sa

E nel profondo lei sa, lei sa

E so che lei sa e so che lei sa

Bè ok, oh io, oh io-io-io…

Non posso essere ciò che desideri, bè ok

Oh io, oh io-io-io…

Non posso essere ciò che desideri, bè ok

I ragazzi dicono “Scateniamoci”, le tro*e dicono “Scateniamoci”

L’unica cosa negativa delle stelle è che bruciano

I ragazzi dicono “Scateniamoci”, le tro*e dicono “Scateniamoci”

L’unica cosa negativa delle stelle è che bruciano

Riposi in pace Aaliyah

Riposi in pace Left Eye

Michal Jackson, ci vediamo non appena muoio

Mi fa così sballare, nel tentativo di avere una fetta di quella torta di mele

Mi sballo così tanto, nel tentativo di avere una fetta di quella torta di mele

Mi fa così sballare, nel tentativo di avere una fetta di quella torta di mele

Mi sballo così tanto, nel tentativo di avere una fetta di quella torta di mele

Bè ok, oh io, oh io-io-io…

Non posso essere ciò che desideri, bè ok

Oh io, oh io-io-io…

Non posso essere ciò che desideri, bè ok

Scappare via, scappare via di ritorno

Scappare via, scappare via di ritorno

Scappare via, scappare via di ritorno

Scappare via, scappare via di ritorno