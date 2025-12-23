Barry Manilow ha un cancro al polmone, l’autore di Mandy rinvia i concerti: “Dovrò sottopormi a un intervento”

Barry Manilow – ph Richard Shotwell:Invision:AP

Barry Manilow ha annunciato di avere una macchia cancerosa sul polmone sinistro. L'autore di Mandy, infatti, ha condiviso sui suoi social una nota in cui annuncia anche la cancellazione forzata dei concerti previsti a gennaio. Il cantante era stato male nelle scorse settimane, vittima di una bronchite che lo aveva colpito per sei settimane a cui era seguita una ricaduta di cinque settimane. Nella nota Manilow ha scritto: "Anche se ero guarito dalla bronchite e tornato sul palco del Westgate Las Vegas, il mio meraviglioso medico mi ha prescritto una risonanza magnetica solo per assicurarsi che tutto andasse bene. La risonanza magnetica ha scoperto una macchia cancerosa sul mio polmone sinistro che deve essere rimossa".

Il cantante sottolinea la fortuna di averla scoperta così velocemente, grazie anche a un "ottimo medico". Questa, spiega, è la buona notizia, mentre la cattiva è che dovrà sottoporsi a un'operazione: "ora che i concerti di Natale di A Gift of Love sono finiti, dovrò sottopormi a un intervento chirurgico per rimuovere la macchia". Manilow spiega anche che i medici lo hanno tranquillizzato sull'estensione del cancro e il cantante sta facendo tutti gli esami per confermare la diagnosi: "Quindi, questo è tutto. Niente chemio. Niente radiazioni. Solo brodo di pollo e repliche di I Love Lucy".

Dopo l'operazione, ovviamente, resta il periodo di recupero che durerà, dice, un mese. Un tempo che comporta obbligatoriamente la riprogrammazione dei concerti: "il che significa che dobbiamo riprogrammare i concerti di gennaio nelle arene. Mi dispiace molto che tu debba cambiare i tuoi piani. Mi dispiace molto che dobbiate cambiare i vostri piani. Proprio come voi, non vedevamo l'ora di andare ai concerti di gennaio e detestiamo dover spostare tutto". Manilow raggiunse un enorme successo grazie a "Mandy", canzone del 1974 che lo ha portato in prima posizione nella Billboard Hot 100, la classifica dei singoli americani. Tra le cover fatte ce n'è anche una di Patty Pravo che nel 1975 la cantò col titolo di "Rispondi", inclusa nel suo album "Incontro".