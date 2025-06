video suggerito

Auguri per la Maturità 2025, frasi di buona fortuna divertenti e originali per l'inizio dell'esame di Stato Domani, mercoledì 18 giugno 2025, comincia l'esame di maturità con la prima prova, il classico tema di italiano. Abbiamo raccolto le frasi di auguri e buona fortuna più originali, divertenti e simpatiche per gli studenti che affrontano l'esame di stato.

A cura di Vincenzo Nasto

Maturita 2025, foto di repertorio

Domani, mercoledì 18 giugno 2025, dalle ore 8:30 partirà ufficialmente l'esame di stato con la prima prova scritta della maturità: il classico tema di italiano. Secondo i dati rilevati da Orizzonte Scuola, saranno 524.415 gli studenti italiani che parteciperanno alle prove, suddivisi rispettivamente in 268.577 nei licei, 169.682 negl'istituti tecnici e 86.156 negli istituti professionali. L'esame di stato rappresenta ancora uno dei passaggi fondamentali nella vita di uno studente e per l'occasione, abbiamo raccolto le frasi di auguri e buona fortuna più originali, divertenti e simpatiche per gli studenti. Un modo per avvicinarsi alle prove e stemperare la tensione anche dei più incerti. Qui alcune delle frasi più incoraggianti per l'esame di maturità 2025.

La maturità è il momento in cui ti rendi conto che la scuola non è solo un esame, ma una preparazione alla vita (Paulo Coelho)

Non temere l’esame, ma il non aver studiato abbastanza per affrontarlo (Seneca)

Alla maturità si impara che il voto è importante, ma la passione è ciò che conta davvero. (Roberto Benigni)

L’esame di maturità è la prima grande prova che ci insegna a gestire la paura e a trasformarla in coraggio. (Elena Ferrante)

L’esame di maturità segna il confine tra il mondo dell’infanzia e quello degli adulti. (Umberto Eco)

L’esame di maturità è un rito di passaggio che ti trasforma per sempre. (Dario Fo)

Gli esami non finiscono mai… peccato che questo sia vero anche dopo la maturità. (Eduardo De Filippo)

Chi ha detto che ridere mentre studi non aiuta? Ridere ti fa respirare, e respirare ti fa ricordare (Robin Williams)

Maturità? Si chiama così perché serve una maturazione emotiva… non solo scolastica. (Luciana Littizzetto)

L’ottanta per cento di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto. (Arthur Bloch)

Prima bisogna sapere il latino e poi bisogna dimenticarlo. (Montesquieu)

Gli esami sono temibili anche per chi è ben preparato: il più grande sciocco può fare domande che il più saggio non saprebbe rispondere. (Charles Caleb Colton)

Se pensi di potercela fare o di non potercela fare, hai comunque ragione. (Henry Ford)

L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo. (Nelson Mandela)

La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. (Plutarco)

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti o ottant’anni. Chi continua a imparare resta giovane. (Henry Ford)