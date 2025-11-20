Ariana Grande spiega perché il prossimo tour potrebbe essere l’ultimo per molto tempo

Ariana Grande – ph Evan Agostini:Invision:AP

Il prossimo potrebbe essere l'ultimo tour per molto tempo di Ariana Grande. A confermarlo è la stessa cantante e attrice durante un'intervista. Se amate Ariana Grande e volete vederla live, quindi, sarebbe meglio non perdere il prossimo tour. La cantante e attrice americana, infatti, non va in tour da sette anni, da quando girò per lo Sweetener World Tour. Quella serie di concerti seguì quello di due anni prima, il Dangerous Woman Tour del 2017, in cui ci fu un attentato terroristico dopo il live a Manchester: l'attentato, perpetrato da due fratelli, infatti, uccise 22 persone e ne ferì 1.017 distruggendo il foyer dell'Arena. Ariana Grande sarà in tour nel 2026 per portare i suoi fan il suo ultimo album "Eternal Sunshine", uscito nel 2024.

Ariana Grande sarà in tour negli Stati Uniti dal 6 giugno al 6 agosto, e in seguito protagonista di una residency di 10 spettacoli all'O2 di Londra, unici concerti previsti in Europa. La cantante si sta concentrando ultimamente soprattutto sulla sua carriera da attrice, ottenendo una nomination all'Oscar per il ruolo di Glinda in Wicked all'inizio di quest'anno. E in questo momento è in promozione per il seguito del film Wicked: For Good, uscito in Italia il 19 novembre. Non è detto che quello del prossimo anno sarà il suo ultimo tour, ma la cantante ha affermato che potrebbe essere l'ultimo per un lungo periodo.

"Gli ultimi 10 o 15 anni saranno molto diversi da quelli che stanno per arrivare. Sono molto emozionata di fare questo piccolo tour", ha detto la cantante "Ma penso che potrebbe non succedere di nuovo per molto, molto, molto, molto tempo". Ariana Grande ha spiegato che questo tour sarà bellissimo e che darà il massimo. Penso che sia per questo che lo faccio, perché mi dico: ‘Un ultimo hurrà', per ora. La cantante ha passato tantissimi anni a fare musica pop, però è cresciuta "come una ragazza che amava il teatro musicale e la commedia". Ed è questo il motivo per cui sarà meglio per lei, la sua anima e la sua arte, perseguire cose che le sembrano più giuste al momento.