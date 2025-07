Antonello Venditti porterà sul palco Cinzia, la ragazza autistica che insultò per sbaglio l’anno scorso

Antonello Venditti in concerto – ph. Roberto Panucci

Antonello Venditti porterà sul palco di Bari Cinzia, la ragazza autistica che lo scorso anno il cantante insultò sul palco senza rendersi conto della situazione. Durante un concerto, infatti, Venditti stava raccontando un aneddoto e dalla platea ha sentito dei brusii e, pensando che fosse qualcuno che voleva disturbarlo, lo ha insultato: "Vieni qua se c'hai il coraggio, stron*o di mer*a". Ovviamente il cantante non aveva capito quale fosse la situazione, neanche quando dal palco avevano provato a spiegargli che si trattava di una "ragazza speciale": "E ho capito. È un ‘ragazzo speciale' che però deve imparare l'educazione". Una situazione sgradevole che Venditti spiegò parlando di un fraintendimento e raccontando di aver sentito i genitori della ragazza e di aver chiarito al punto che quest'anno la ragazza sarà sul palco della Fiera del Levante.

Venditti invita la ragazza autistica insultata sul palco

Dopo il concerto tenuto a nell'Anfiteatro di Pompei, durante una diretta in auto in direzione di Bari dove si esibirà questa sera, Venditti è tornato sull'argomento per annunciare che Cinzia, la ragazza autistica, salirà sul palco con lui e sarà una delle due ospiti speciali che lo accompagneranno in concerto: "Passiamo da una fantastica Pompei a un'altra fantastica Bari, che è uno snodo importante in questa tournée perché ci sarà Cinzia. Tutti pensano che Cinzia sia quella della canzone, invece è quella ragazza autistica che è stata ferita, ma non volendo, da me" ha raccontato il cantautore.

Venditti in contatto coi genitori di Cinzia

Venditti ha quindi spiegato si essere rimasto in contatto con la famiglia della ragazza per tutto l'anno: "E questa volta la porto sul palco. Ci sarà probabilmente anche un altro grande amico, uno sportivo importante e quindi Bari diventa una specie di clou di questa prima parte della tournée. Spero che sia un concerto bello, ma sicuramente lo sarà". Già poche ore dopo la gaffe sul palco, però, Venditti che aveva spiegato di aver sbagliato, di pensare a un attacco politico e di essere stato messo in difficoltà dal buio, aveva raccontato di aver chiarito coi genitori di Cinzia che avevano confermato: "Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di una incomprensione, ingigantita dai social. È stato un malinteso". Tutto è bene quel che finisce bene.