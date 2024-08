video suggerito

Antonello Venditti insulta ragazza con disabilità, i genitori di lei: "È stata un'incomprensione, restiamo suoi fan" I genitori della ragazza che è stata insultata da Antonello Venditti durante il concerto a Barletta sono intervenuti e hanno precisato di avere avuto un chiarimento con l'artista: "Si è scusato, è stato gentile e affettuoso".

A cura di Daniela Seclì

Antonello Venditti è finito al centro delle polemiche dopo avere insultato una ragazza con disabilità nel corso di un concerto a Barletta. L'artista, sentendo dei rumori provenienti dalla platea, prima le ha fatto il verso e poi – pensando si trattasse di un ragazzo – ha aggiunto: "Vieni se hai coraggio, stron**". Quando qualcuno lo ha avvisato della situazione, ha continuato: "È un ragazzo speciale? Deve imparare l'educazione". Poche ore più tardi, l'artista è intervenuto su Facebook per scusarsi: "Ho sbagliato, non sono un mostro, pensavo ad un attacco politico" e ha chiarito che il buio non lo ha aiutato a comprendere chi fosse la sua interlocutrice. In queste ore, sono intervenuti anche i genitori della ragazza con cui Venditti ha già avuto modo di chiarire.

Venditti insulta una ragazza con disabilità, parlano i genitori di lei

I genitori di Cinzia, la ragazza insultata da Antonello Venditti, hanno fatto eco alle parole dell'artista. Hanno confermato di avere già chiarito con lui. Si erano recati al concerto perché suoi grandi fan. Una passione, quella per le canzoni di Venditti, che non è venuta meno dopo questo spiacevole episodio. Le loro dichiarazioni sono state riportate da Ansa:

Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di una incomprensione, ingigantita dai social. È stato un malinteso.

Antonello Venditti ha chiamato la famiglia della ragazza

Dopo il fraintendimento avvenuto nel corso del concerto, Antonello Venditti si è premurato di contattare la famiglia di Cinzia per scusarsi con la ragazza e con i suoi genitori: "Ci ha chiamato il signor Venditti, si è scusato ed è stato molto gentile e affettuoso con noi e con nostra figlia". Il padre e la madre di Cinzia hanno concluso: "Continuiamo ad essere tutti suoi grandi fan".