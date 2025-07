Annalisa annuncia il nuovo album e dei versi inediti: “Attenzione, questa non è la copertina”

Annalisa ha annunciato l’uscita in autunno del nuovo album Ma io sono fuoco, che contiene anche il singolo maschio: la cantante ha anticipato dei versi inediti e spiegato che la foto su Instagram non è la copertina.

Annalisa ha annunciato che il suo nuovo album "Ma io sono fuoco" uscirà il prossimo autunno senza specificare ancora quale sarà la data precisa di pubblicazione, ma dando ai fan almeno un riferimento temporale. E il periodo sarà più o meno quello della pubblicazione del suo precedente lavoro "E poi siamo finiti nel vortice" che vide la luce il 29 settembre del 2023, praticamente due anni fa che esordì in prima posizione nella classifica FIMI e ha conquistato, fino a oggi tre dischi di platino, ma soprattutto fu quello che sdoganò definitivamente Annalisa come una delle top seller in Italia. L'uscita anticipa il tour nei palazzetti della cantante.

Annalisa spiega che la foto non è la nuova copertina

Anche per questo c'è molta attesa riguardo all'uscita di questo nuovo album, anticipato dal singolo Maschio e anticipato da alcuni nuovi versi che potrebbero riprendere la canzone che dà il titolo all'album e una nuova foto dell'artista. E proprio riguardo questa nuova immagine che la vede di rosso vestita (a proposito di fuoco) è la stessa Annalisa a voler specificare nei commenti al post su Instagram con cui lanciava l'album che quella non era la copertina, ma evidentemente una foto tratta da uno shooting più ampio. Nella nota stampa si legge che il titolo "suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità" e spiega che il fuoco ha un significato di scintilla creativa ma soprattutto di trasformazione. I nuovi versi dicono: "Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco".

Ma io sono fuoco anticipato dal singolo Maschio

Annalisa ha scelto di anticipare l'uscita dell'album pubblicando il singolo Maschio, lanciato lo scorso maggio, arrampicandosi fino alla prima posizione della classifica delle canzoni più trasmesse nelle radio italiane e mantenendosi in top 10 di quella FIMI. L'uscita in autunno non è casuale anche perché in questo modo anticiperà il suo tour nei palazzetti che partirò con la data zero il 15 novembre dal palazzo del Turismo di Jesolo e proseguirà secondo questo calendario:

