Amici 25, le pagelle di domenica 7 dicembre: il graffio di Lorenzo (7,5), in sfida Flavia (5) e Plasma (5,5)

Domenica 7 dicembre 2025 è andata in onda l'undicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Ospiti della puntata: Cristiano Malgioglio che canta "Chi lo sa" e Alberto Urso con "Come noi mai". Giudice della sfida tra Michele e Caterina è Charlie Rapino; i giudici della gara di ballo sono Anbeta, Kledi e Francesca Tocca. Fa quasi sorridere la maestria di Lorenzo (7,5) con cui invade il palco con "La donna del mio amico". Non convincono ancora Flavia (5) e Plasma (5,5), che vanno in sfida. Qui le pagelle.

Valentina, voto 6:

Ciò che sorprende di Valentina, soprattutto nelle ultime settimane, è l'equilibrio raggiunto nelle esibizioni. Non spicca come in "Meglio", ma riesce a intrattenere con "I Miss You". Finalmente si posa leggera sulle note.

Riccardo, voto 6:

La lettura sui miglioramenti canori potrebbe oscurare la buona interpretazione su "Lasciamene un po‘" di Tommaso Paradiso: peccato che non sia il primo a utilizzarla con la giudice Anna Pettinelli. Si è intravista una strada più interessante di quanto si aspettasse anche il giudice Rudy Zerbi.

Plasma, voto 5,5:

Potrebbe sembrare una questione controintuitiva, ma i piazzamenti finali di Plasma nascondono più di qualche quesito. Appare come la proposta musicale che intercetta meglio, attualmente, il mercato discografico, ma viene relegato alle ultime posizioni, con assegnazioni anche centrate. Si spera non abbia perso fiducia in sé, dopo la crescita dell'ultimo mese.

Opi, voto 5:

A patto di alcune imprecisioni, forse dovute anche alla tensione creatasi, "Ho imparato a sognare" rappresenta un totale cambio di marcia rispetto alla scorsa settimana. Ancora deve prendere le misure del suo corpo e della sua interpretazione sul palco, ma nelle ballad riesce a trovare il suo posto, almeno ad Amici.

Gard, voto 5,5:

L'iniezione di fiducia, le prime lacrime sul palco e "Inferno" cantata solo piano e voce: c'erano tutti gli ingredienti per lasciarsi trasportare nel racconto di Gard, ma non è avvenuto, almeno musicalmente. C'è ancora tanto da sottrarre per cogliere ciò che c'è dietro la sua voce.

Flavia, voto 5:

Lo sguardo rassegnato quando si propone per la sfida si maschera con un sorriso amaro, ma appare chiaro il limite di Flavia in questo momento. Con "Concedimi" di Matteo Romano, un brano con un forte impatto emotivo, non traspare minimamente la sua emozione. Tradita anche dalla mimica facciale, sarà una settimana in cui ci sarà bisogno di chiedersi il motivo per cui vuole rimanere ad Amici.

Angie, voto 6,5:

Controcorrente, ma con decisione: l'esibizione di Angie con "Love on the brain" di Rihanna non sfoggia solo le sue abilità vocali. C'è il senso di sfida nell'interpretazione, c'è un risultato che non l'ha vista tra le migliori nelle scorse settimane, non sempre a ragion veduta. Con l'ingresso di nuovi concorrenti (Elena, Lorenzo e Caterina) è pronta a sgomitare per trattenere il suo banco. La risposta più netta di questa settimana.

Michele, voto 6:

La sfida di Michele potrebbe esser disegnata come un'epopea, in cui c'è il timore iniziale, l'urlo liberatorio scendendo tra i banchi e l'emozione per l'inedito "Leggerezza D'Amore". La paura per un'esibizione non convincente e poi la liberazione con la cover di "Arcade", che entra perfettamente nei momenti cinematografici di questa puntata. Alla fine del racconto c'è un lieto fine provvisorio, ma il fatto di avvertire la fragilità di Michele è, al momento, l'unico criterio che lo mantiene all'interno della scuola.

Elena, voto 6,5:

Non è difficile capire perché anche la sua insegnante Anna Pettinelli sia saltata subito sulla difensiva in merito al giudizio sull'assegnazione. Elena, in due episodi, ha mostrato di avere qualcosa da comunicare e di essere tecnicamente pronta per il talent. Non tutti i concorrenti possono dire lo stesso, e Pettinelli lo sa.

Lorenzo, voto 7,5:

Fa quasi sorridere la maestria con cui invade il palco con "La donna del mio amico". Lo si vede dal modo in cui gira in tondo con l'asta del microfono, l'ammicamento alle telecamere, il controllo del "graffio" nei passaggi più spinosi. Solo qualche giorno fa, Achille Lauro aveva dato il proprio benestare alla sua partecipazione: si vede ancora qualche suo insegnamento.

Caterina, voto 6,5:

Ci sono molti aspetti che stuzzicano nella vocalità di Caterina, e il passaggio in spagnolo nella cover di "Lucciole" di Blanco è uno di questi. Non avrà nemmeno il peso di aver eliminato un concorrente dopo l'esibizione più emozionante di giornata.

Rudy Zerbi, voto 6,5:

Fare un passo indietro è un segno di saggezza, ma appare un po' debole come giustificazione la sola interpretazione di Arcade. Segno sicuramente positivo l'ingresso di Caterina, che ha impressionato con la cover di Lucciole di Blanco.

Lorella Cuccarini, voto 6:

Pochi momenti in questa giornata, ma il voto positivo per Riccardo e la sua crescita musicale definiscono molto il suo percorso da insegnante nella scuola di Amici. Sarà necessario per lei costruire una corazza intorno ad Angie, in questo momento sottovalutata. La nota più positiva è il binomio con Lorenzo Salvetti, possibilmente già da Serale.

Anna Pettinelli, voto 6:

In questo momento, il suo team è attraversato da un discreto caos: emotivo per Flavia, Gard e Opi, alla continua ricerca della propria identità. Musicale, invece in termini positivi, l'ingresso di Elena che ha tutti i tratti per diventare la sua punta di diamante.