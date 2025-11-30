Amici 25, le pagelle di domenica 30 novembre: che scoperta Elena (7), in sfida Angie (6) e Michele (5)

Domenica 30 novembre è andata in onda la decima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Elena (7) risulta la migliore con La vie en rose, mentre vengono spediti in sfida Angie (6) con il suo inedito Poco Poco e Michele (5) con Leggerezza d’amore. Qui le pagelle.

Domenica 30 novembre 2025 è andata in onda la decima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Ospiti della puntata: Donatella Rettore che canta Malamocco con Arianna Forte e Mr Rain con il singolo Effetto Michelangelo (qui l'intervista). A giudicare la gara di canto Stash e Carlo Verdone, mentre Eleonora Abbagnato ha giudicato la gara di ballo. La competizione ha alzato i toni e l'ingresso di Elena (7) con La vie en rose ne è la prova, mentre vengono spediti in sfida Angie (6) con il suo inedito Poco Poco e Michele (5) con Leggerezza d'amore. Qui le pagelle.

Valentina, voto 6,5:

La scorsa settimana, con la presentazione dell'inedito Meglio, scritto per lei da Angelina Mango, si erano intraviste le potenzialità del brano. Qualche difficoltà nell'articolare alcuni segmenti melodici aveva anche ridimensionato il brano, arrivato dopo una grande interpretazione di Suzanne. Con piccoli accorgimenti e con la possibilità di modulare in maniera più precisa la sua voce, viene premiata come la migliore di giornata. Dopo 10 puntate del Pomeridiano possiamo affermare che finalmente è iniziato il suo percorso ad Amici 25.

Riccardo, voto 6:

Sarebbe potuto essere ancora più basso il voto: non per le sue qualità vocali che fin dall'inizio avevano impressionato (qui l'articolo). Prima di adesso ha la capacità di esaltare le sue abilità vocali, ma si avverte una certa esagerazione nell'esibizione odierna, una costrizione emotiva che non aggiunge all'esibizione, anzi toglie. È ancora l'inedito con più potenzialità d'ascolto, dovrà essere bravo adesso a costruire più sfumature vocali e interpretative che possano risultare autentiche.

Plasma, voto 5,5:

Opi, voto 5:

Una scuola che dura ormai da ormai 25 edizioni ha nella gerarchia e nel rispetto dei ruoli il suo elemento fondante. Eppure stiamo parlando anche di arte, di una realtà interpretativa puramente personale. E al centro di questi due contesti dai confini così distanti appare il povero Opi, costretto ad assegnazioni di cui non si capacita per primo. Non per forza una colpa della propria giudice, anche perché, nel recente passato, c'è chi ha fatto valere la propria voce, le proprie ragioni.

Gard, voto 5:

Risulta ancora una volta artificioso, legato più all'equilibrio della sua voce che a una vera e propria esibizione musicale, in grado di trasmettere un messaggio. Non lo aiuta Inferno, l'inedito presentato, che tenta una terza strada. Non c'è spazio tra i migliori per lui, in questo momento, ma neanche tra i peggiori. In questo momento resiste nella conservazione del banco, non proprio tra gli obiettivi iniziali del cantante.

Flavia, voto 5,5:

Sembra esserci un sussulto rispetto alle scorse settimane, una scarica breve ma intensa portata dall'inedito Qualcosa di grande. Purtroppo, arrivano questa settimana due nuovi artisti, soprattutto Elena, che sembrano aderire perfettamente ai motivi per cui Flavia era stata scelta tra le concorrenti. Sarà dura salvare il proprio banco da ora in poi.

Angie, voto 6,5:

C'è bisogno di capire, di analizzare cosa si stia giudicando in questa gara. Perché mandare Angie in sfida è un tentativo di salvare, la prossima settimana, Flavia. Il suo inedito Poco Poco, con cui aveva convinto all'ingresso, risulta ancora uno dei più centrati e la sua performance è ancora ottima. La natura della competizione ha preso il sopravvento e Angie farà bene a ricordare chi ha pronunciato il suo nome in sfida.

Michele, voto 5:

Servirebbe molto altro rispetto a Leggerezza D'amore in questo momento per Michele. Una semplicità nell'arrivare al pubblico che viene ostacolata da una forte esigenza, prima di esprimersi e poi di trasmettere la sua bravura. Eppure non è ciò che lo sta aiutando in questo momento, nascosto tra i tecnicismi della canzone.

Elena, voto 7:

La padronanza sul palco, una timidezza mai apparsa sul suo viso e la semplicità di articolare in francese La vie en rose di Piaf: Elena si è presentata sul palco di Amici come se lo attraversasse da anni. Che scoperta.

Lorenzo, voto 6,5:

L'uomo più chiacchierato dell'ultima settimana nell'emisfero Amici fa il suo esordio con Creep dei Radiohead. Ancora una volta, Lorella Cuccarini ha la possibilità di lavorare con i migliori interpreti dell'edizione: bisognerà attendere il suo repertorio legato al cantautorato italiano.

Rudy Zerbi, voto 6:

Altro che il cavallo di Troia. Questa settimana costruisce una abile trappola per Anna Pettinelli, mettendo sul banco non solo l'aderenza delle assegnazioni alle capacità vocali di Opi, ma anche rendendo pubblica una certa insistenza da parte dell'altra giudice a non ascoltare alcuni consigli degli autori. La competizione non sembra essersi mai fermata e non sorprenderebbe vedere qualche altro sgambetto, la prossima settimana, per Gard.

Lorella Cuccarini, voto 7:

Settimana da paese dei balocchi per Lorella Cuccarini che stravede già nei confronti di Lorenzo, diventato un suo allievo. Con lui potrà ricreare un repertorio di cover in grado di scavare nei più grandi successi del cantautorato italiano, una strada pronta a essere arricchita dalle sue sfumature pop.

Anna Pettinelli, voto 5:

Quello a cui abbiamo assistito è un esempio evidente di scaricare le proprie responsabilità: fino a qualche settimana fa sul proprio concorrente, ora su un autore del programma. La caduta su Opi è netta e neanche una personalità ingombrante come l'insegnante Pettinelli potrà negarlo.