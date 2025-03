Amici 24, le pagelle della prima puntata del Serale: Nicolò si candida alla vittoria

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Nicolo, Serale Amici 24

Sabato 23 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus e Elena D'Amario. Sono stati eliminati la ballerina Asia e Vybes. Ospiti della puntata Sabrina Ferilli, Gabriele Mainetti, Enrico Borello, Alessandro Siani e Gazzelle. Nicolò conquista la prima puntata del Serale, impacciato nei panni della rockstar con Sweet Dreams, quanto pienamente centrato nell'interpretazione di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. L'uscita di Vybes non cancella il percorso del giovane rapper romano all'interno del talent: anche questa volta lancia un messaggio sulla salute mentale, non scadendo nella banalità. Qui le pagelle della puntata.

Alessandra Celentano, voto 7,5:

Oh Marilyn, perché sei tu Marilyn? Tra teatro e musical, assistiamo alla prima trasformazione di Alessandra Celentano in Marylin Monroe, mentre chiude il suo guanto di sfida, inscenando una nuova Happy Birthday Mr.President. Ma non rilassatevi, è solo un cumulo di coriandoli colorati, mentre vince 2 manche su 3, ma soprattutto elimina Asia e quasi Francesca dal roster dei ballerini in gara. Divide et impera.

Lorella Cuccarini: voto 7,5:

C'è la passione e poi c'è il ballo, c'è l'intrattenimento e poi la danza: racchiudere tutto in un bagaglio ultratentennale è da pochi. E Lorella Cuccarini ne è la prova più evidente nel primo sabato sera del Serale di Amici. Quest'anno, da giudice, la strada è in salita, ma gli ultimi anni ci hanno insegnato quanto sia importante non sottovalutarla.

Anna Pettinelli, voto 7:

Non c'è un momento migliore dell'anno in cui Anna Pettinelli riscopre il suo corpo, da ballo, e si trasforma, in una coraggiosa versione di Lady Gaga. Mentre continua, con equlibri alterni, lo scontro con Rudy Zerbi. È tutto vero, bentornati al Serale di Amici.

Nicolò, voto 7,5:

Non si può pensare di chiedere al mare di diventare un oceano, come allo stesso modo non si può chiedere a Nicolò ciò che la sua età non gli permette ancora di raggiungere. Molto poco in verità, e ne è la prova la potenza vocale in Sweet dreams: dall'altro lato, sembra quasi un corpo estraneo nel segmento della coreografia che lo vede seduto sul divano. Allo stesso modo però, è possibile notare i miglioramenti del cantante: controllare tutti gli spazi e i silenzi di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco non è da pochi, soprattutto contro Jacopo Sol. C'era bisogno di tutto questo per metterlo tra i pretendenti alla vittoria, anche se insidiata da Antonia.

Antonia, voto 7:

Ha solo scaldato la voce e si è avvertito qualcosa di diverso: ci sono pochi dubbi sulla distanza tra Antonia e gli altri concorrenti della categoria canto con cui compete. Alcune volte è però difficile entrare nel suo mondo musicale, nelle sue idee, quasi come se ci fosse ancora più bisogno di libertà. Bang Bang è solo un assaggio.

Jacopo Sol, voto 6,5:

Furbo e ingenuo, carismatico e poi rinunciatario: la sfida di Jacopo Sol al Serale di Amici 24 sarà trovare uno standard da seguire. Anche nella scelta interpretativa di alcuni brani, perché è strano vederlo aggredire You can leave your heart on, con uno staging di maneskiana memoria e poi tenersi tutto dentro con Mi sono innamorato di te.

Luk3, voto 6,5:

Il più sorprendente, anche nella trasformazione delle proprie esibizioni vocali, della prima puntata del Serale di Amici non può che essere lui. La naturalezza con qui interpreta DmTf di Bad Bunny, non seguendo lo schema, anzi rivestendola con un suo tocco, era abbastanza difficile da prevedere. Come la furbizia nel farsi accompagnare dai coretti nel ritornello di Meraviglioso amore mio e la scelta di Parigi in motorino. Lo si vede nel viso sorpreso di Amadeus, quando capisce il potenziale di Luk3 in telecamera.

Trigno, voto 6:

Sembra il più pronto del gruppo a prendersi il palco e il più maturo nel tradurre anche le emozioni del brano sul palco. Basti pensare all'irreverenza e al ritmo della coreografia di Quanto ti vorrei, mentre con 16 marzo sembra fare un piccolo passo indietro. Vive anche uno dei momenti più inattesi della serata, con la collaborazione in Overdose d'amore con Nicolò.

Vybes, voto 6:

Non ci deve essere rimpianto, nessun rimorso e forse neanche guardare alle esibizioni di stasera per ricordare Vybes e cosa ha compiuto in questo programma, quali contenuti ha portato. Dapprima l'unico a scontrarsi, apertamente, con gli haters e a discutere, non banalmente, di salute mentale, lascia il palco presentando la sua "verità". Chiedere aiuto non ha bisogno di molti giri di parole, mentre qualche dubbio sulla scelta della cover di Sally, che non lascia spazio alla sua penna, c'è.

SenzaCri, voto 5,5:

Con un ritmo scanzonato, sorprende tutto il pubblico con un'interpretazione diversa di I Will Always Love You. Una scelta strategica, anche per non confrontarsi con l'estensione vocale di Antonia, ma che la tradisce in Bang Bang, troppo trascinata.

Chiamamifaro, voto 5,5:

Che brilli al pianoforte, è un aspetto riconosciuto ormai da anni per Chiamamifaro. E la scelta strategica di Million Reasons di Lady Gaga va proprio nella direzione di confermare ciò che la cantante ha sempre saputo fare. La semplicità con cui interpreta il brano emoziona il pubblico e i giudici, ma lascia indietro qualcosa, inevitabilmente.