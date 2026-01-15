Alessandra Drusian dei Jalisse in ospedale: “Ho messo una protesi all’anca, dopo 5 anni ho pensato alla mia salute”

Alessandra Drusian dei Jalisse ha postato video e foto dall’ospedale dove si è operata per una protesi all’anca.

Alessandra Drusian, metà dei Jalisse assieme a Fabio Ricci, si è sottoposta a un'operazione di protesi all'anca, come ha scritto sui social della band. La cantante, che ha vinto il festival di Sanremo con "Fiumi di parole" nel 1997, ha pubblicato alcuni video e foto per rassicurare i fan sull'esito dell'intervento. Nelle immagini la si vede in ospedale e sulle stampelle mentre cammina tra le corsie. "Ecco la campionessa che esce dal suo hotel, com'è andata?" si sente dire a Ricci che la riprende mentre Drusian cammina con le stampelle. "È andata, è stata una bellissima esperienza – ha scherzato – soprattutto con tutti gli oppiodi che mi hanno dato"

"Sono stati tutti meravigliosi" ha detto parlando dell'equipe medica che l'ha operata. Nel post sui social Drusian ha raccontato: "Finalmente mi sono decisa e mi sono presa una pausa per pensare alla mia salute. L’8 gennaio ho subito un intervento di protesi all’anca". La cantante dei Jalisse ha raccontato di aver posticipato questa operazione per anni prima, con fisioterapie e infiltrazioni, di essere costretta a finire sotto i ferri: "Ho tenuto duro per 5 anni pensando di poter risolvere con fisioterapie infiltrazioni e antidolorifici, ma alla fine non c’erano altre soluzioni" ha spiegato.

La cantante ha infine ringraziato l'equipe medica: "Ringrazio il Dott. Baldini Andrea e tutta l’equipe di @casadicuravillabetania e l’anestesista che porta il nome del mio caro papà Eugenio❤️ Ora sono a casa, coccolata dalla mia famiglia, che è la medicina più efficace. Grazie". Nei commenti sono tanti i fan che le augurano buona guarigione, e c'è qualcuno che le augura di riprendersi augurandole di partecipare l'anno prossimo al Festival di Sanremo. Un tormentone che si ripete ogni anno, con la band che propone una canzone che puntualmente non viene selezionata dal direttore artistico.