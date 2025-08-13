Al Bano si arrampica, a 82 anni, su un traliccio durante il suo concerto e diventa Tarzan e Spiderman sui social

Al Bano si arrampica su un traliccio in Sicilia

Lo ha fatto di nuovo, Al Bano si è arrampicato nuovamente su un traliccio del palco montato a Serradifalco (in provincia di Caltanissetta), dove stava tenendo uno dei suoi concerti estivi. Il cantante, come successo altre volte, si è avvicinato a un traliccio e ha cominciato a salirci sopra mentre cantava. Il cantante era protagonista di una festa di piazza in Sicilia, dove ha portato le sue canzoni, ma al cantante 82enne non basta lo spettacolo che porta avanti sul palco, dove regala al pubblico alcune delle sue canzoni più famose, senza risparmiarsi un attimo, come sa chiunque lo abbia mai visto dal vivo, ma in questi ultimi anni cerca un po' di adrenalina in più.

Al Bano arrampicato a un traliccio

Durante la sua esibizione a Piazza Vittorio Emanuele, infatti Al Bano si è avvicinato al traliccio nell'incredulità di chi non lo aveva mai visto fare una cosa del genere e ha cominciato ad arrampicarsi con il microfono in mano, mentre le persone lo riprendevano, tra la gioia e la paura. E come successo altre volte il cantante si è arrampicato fino a metà della struttura metallica, allargando le mani e rivolgendosi al pubblico, il tutto senza mai perdere la voglia di cantare. Non è la prima volta che il cantante fa una cosa del genere, una delle più note fu quella che avvenne nel luglio del 2023 quando era in concerto a Pomigliano D'Arco in provincia di Napoli.

I commenti dei fan sui social

Ovviamente il video di questa arrampicata sta girando molto sui social, compreso TikTok. C'è chi lo definisce Spiderman e chi invece lo paragona a Tarzan e ride di questa performance, ma c'è anche chi commenta sconvolto e soprattutto impaurito della possibilità che Al Bano possa farsi male: "Ma cosa vuole dimostrare?" chiede qualcuno mentre altri ironizzano: "Da cantante a tecnico delle luci è un attimo" ma c'è anche chi commenta semplicemente: "Bellissima serata con un grande artista della storia della musica italiana". E chissà che questi concerti mettano un po' di lato le polemiche che lo hanno inseguito nei mesi scorsi a causa dei suoi concerti in Russia.