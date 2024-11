Again di Pino Daniele: testo e significato dell’inedito atteso allo Stadio Maradona prima di Napoli – Roma

video suggerito

Domenica 24 novembre, l'inedito Again di Pino Daniele sarà presentato in anteprima assoluta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli prima della partita Napoli – Roma. Da venerdì 29 novembre, invece, sarà disponibile in radio e in digitale. Fanpage.it anticipa il testo di Again, parole che accompagneranno la sua musica oggi pomeriggio alle ore 18.00 nello stadio dedicato al campione del calcio Napoli.

Domenica 24 novembre, l’inedito Again di Pino Daniele sarà presentato in anteprima assoluta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli prima della partita Napoli – Roma. Da venerdì 29 novembre, invece, sarà disponibile in radio e in digitale. Fanpage.it anticipa il testo di Again, parole che accompagneranno la sua musica oggi pomeriggio alle ore 18.00 nello stadio dedicato al campione del calcio Napoli. La sua pubblicazione celebra l’avvicinarsi di due ricorrenze speciali: i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita.

Il testo di Again di Pino Daniele

Camminerai

ed io sarò davanti al tuo respiro, insieme

Sorriderai,

nel sole come si fa quando si sta bene

perché la vita è la stessa,

si combatte con le mani e con la testa

il muro di Berlino è un ricordo lontano

dietro il nostro destino

on the road again

on the road again

on the road again

E scioglierai,

i tuoi capelli al mare cambiano colore

mi mancherai,

le sere d’estate mi mancherà il tuo amore

quell’amore assoluto

fatto di uno sguardo, che ti cambia la vita

che da un nome alle cose e alla gente

e ricomincia ancora

on the road again

on the road again

on the road again

Again di Pino Daniele: quando e dove è stata scritta

Unendo armoniosamente il timbro acustico con sonorità elettriche, “Again” trasporta chi lo ascolta in un viaggio emozionante alla riscoperta della profonda anima artistica che ha reso immortale le canzoni di Pino Daniele. Scritto nel 2009, questo brano intimo e autentico riflette l’approccio autobiografico dell’artista, capace di trasformare emozioni e sentimenti in musica e parole, fondendo le sue radici partenopee, il blues e la world music in un linguaggio universale. Prodotto e arrangiato dallo stesso Pino Daniele, autore del testo e della musica, “Again” è stato registrato tra il suo studio di Roma, il Blue Drag Studio, ed il Forward Studios di Grottaferrata (Roma), missato da Tommy Vicari nel 2009 e masterizzato nel 2024 da Pino “Pinaxa” Pischetola nel Pinaxa Studio di Milano. L’inedito è stato annunciato da un video teaser, realizzato in esclusiva da DAZN in collaborazione con Warner Music, pubblicato sabato 23 novembre sui social: un video emozionale che raccoglie le immagini dei luoghi simbolici di Napoli e che termina allo Stadio Maradona, accompagnato dalle voci del pubblico che chiama il nome del cantautore.