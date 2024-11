video suggerito

Pino Daniele allo stadio Maradona, la nuova canzone presentata prima di Napoli – Roma A quasi dieci anni dalla sua morte, Pino Daniele torna in musica con "Again", canzone che era stata scritta nel 2009. Per l'occasione, teatro della presentazione del pezzo sarà lo stadio di Napoli prima della partita di Serie A.

A cura di Andrea Parrella

Uscirà venerdì 29 novembre in radio e in digitale “Again", brano inedito di Pino Daniele, l'artista napoletano scomparso a gennaio del 2015. Un canzone, come si legge dal comunicato, che "intreccia il calore della sua indimenticabile voce con il suono unico della sua chitarra".

Per l'anteprima del singolo postumo di Pino Daniele ci sarà un teatro speciale, perché domenica 24 novembrel’inedito “Again” sarà presentato in anteprima assoluta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli prima della partita tra Napoli e Roma. Uno degli eventi sportivi più attesi della settimana, ospiterà quindi la celebrazione di uno degli artisti più amati della città, il cui ricordo continua a risuonare attraverso la musica e la voce inconfondibile che hanno caratterizzato la sua produzione artistica.

L'anteprima allo stadio Maradona prima di Napoli – Roma

L'arrivo di Again è stato annunciato dalla pubblicazione di un video teaser che è stato realizzato in esclusiva da DAZN, che appunto manderà in onda il momento della celebrazione allo Stadio Diego Armando Maradona prima del match di Serie A in collaborazione con Warner Music, una clip che raccoglie le immagini dei luoghi simbolici di Napoli e che termina allo Stadio Maradona, accompagnato dalle voci del pubblico che chiama il nome del cantautore.

La canzone scritta da Pino Daniele nel 2009

Scritto nel 2009, prodotto e arrangiato dallo stesso Pino Daniele, autore del testo e della musica, “Again” è stato registrato tra il suo studio di Roma, il Blue Drag Studio, ed il Forward Studios di Grottaferrata (Roma), missato da Tommy Vicari nel 2009 e masterizzato nel 2024 da Pino “Pinaxa” Pischetola nel Pinaxa Studio di Milano. La pubblicazione del brano celebra l’avvicinarsi di due ricorrenze speciali, i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita di Pino Daniele.