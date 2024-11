Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Napoli-Roma e Lazio-Bologna in diretta e streaming: gli orari

video suggerito

Oggi, domenica 24 novembre, si giocano cinque partite della 13ª giornata di Serie A: Genoa-Cagliari alle 12:30, Como-Fiorentina e Torino-Monza alle 15, Napoli-Roma alle 18, Lazio-Bologna alle 20:45. Tutte in diretta tv e streaming su DAZN, con Napoli-Roma anche su Sky e Sky Go.

Sono cinque le partite della 13ª giornata di Serie A che si giocano oggi, domenica 24 novembre. Genoa–Cagliari alle 12:30, Como–Fiorentina e Torino–Monza alle 15, Napoli–Roma alle 18, Lazio–Bologna alle 20:45. Saranno tutte visibili in diretta tv, in chiaro (per abbonati) e in streaming su DAZN, eccezion fatta per la sfida del Maradona tra azzurri e giallorossi che andrà in onda anche sui canali di Sky.

Roma-Napoli è il big match che vede di fronte la capolista di Antonio Conte contro la squadra capitolina che ha chiamato Claudio Ranieri in panchina (è il terzo allenatore dopo De Rossi e Juric). Da un lato ci sono i partenopei che, reduci dal pareggio di Milano contro l'Inter (scandito dalla polemica furibonda del tecnico sul Var), hanno bisogno di una vittoria per restare in vetta e difendersi dall'assalto di Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio e Juventus. Dall'altro una Roma che, dopo il ko col Bologna all'Olimpico, con 13 punti raccolti in 12 giornate è appena a +4 sulla zona retrocessione e a Napoli cerca il classico risultato per rilanciarsi.

Ad aprire il programma odierno all'ora di pranzo c'è la sfida che vale una piccola fetta di salvezza tra Genoa e Cagliari, a chiuderlo c'è l'incontro Lazio-Bologna che servirà a testare le ambizioni dei biancocelesti di Baroni (vera sorpresa della stagione).

Serie A, le partite: gli orari in TV

Cinque partite divise in quattro slot orari, è questo il palinsesto degli incontro odierni che saranno visibili in diretta tv e in streaming su Dazn e su Sky. Di seguito la lista con indicazione di orari e canale:

ore 12:30 – Genoa-Cagliari (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

ore 15:00 – Como-Fiorentina (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

ore 15:00 – Torino-Monza (DAZN e DAZN 2, canale 215 Sky)

ore 18:00 – Napoli-Roma (DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251 e NOW)

ore 20:45 – Lazio-Bologna (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky).

Dove vedere Napoli-Roma in tv e in streaming

Napoli-Roma andrà in onda a partire dalle 18:00 su DAZN (telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Andrea Stramaccioni), che la trasmetterà in esclusiva per gli abbonati. Ma il match sarà disponibile (sempre in pay per view) su Sky e NOW. Streaming anche su Sky Go.

Lazio-Bologna dove vederla in diretta TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta tv Lazio-Bologna: a occuparsi della telecronaca sarà Pierluigi Pardo mentre il commento tecnico sarà di Dario Marcolin. La partita sarà visibile anche su DAZN 1, canale 214 di Sky (per gli utenti che hanno attivato il servizio). Diretta streaming solo su DAZN.