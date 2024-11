video suggerito

Roma ko col Bologna e in crisi, Juric adesso ha le ore contate. La Fiorentina aggancia la vetta La Roma sprofonda dopo l’ennesima sconfitta, questa volta è il Bologna a battere la squadra di Juric 3-2 all’Olimpico. Sorride la Fiorentina che batte anche il Verona e si porta al primo posto in classifica insieme ad Atalanta e Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Roma sprofonda dopo l'ennesima sconfitta, questa volta è il Bologna a battere la squadra di Juric 3-2 all'Olimpico. Una sconfitta che mette ulteriormente a nudo i profondi problemi della squadra giallorossa e del club che a questo punto da qui a poco potrebbe decidere di sollevare dall'incarico anche l'ex Torino per il secondo esonero stagionale dopo l'addio a De Rossi. Tutt'altro umore invece dopo l'altra partita delle 15, ovvero quella tra Fiorentina e Verona. La viola vince 3-1 grazie a una tripletta di Kean ed è ora momentaneamente prima con Atalanta e Napoli.

L'azione del gol di Orsolini che vale l'1-2.

La Roma sprofonda in casa: ko contro il Bologna all'Olimpico

Non solo Paulo Dybala, anche Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski hanno guardato Roma-Bologna dalla tribuna. Per il capitano si tratta di un problema muscolare mentre il polacco è alle prese con un'influenza. Queste le premesse di una partita all'Olimpico giocata in un clima surreale che ha visto Juric rinunciare a tre calciatori chiave per diversi motivi in questa Roma che nel primo tempo era sotto di un gol. La squadra di Italiano infatti era passato in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Castro che ha gelato l'Olimpico.

Nella ripresa Juric cambia qualcosa e dopo dieci minuti dall'inizio toglie Soulé per Shomurodov e la Roma inizia a costruire qualcosa di buono trovando il pareggio grazie a El Shaarawy. Il Faraone mette la palla in rete di testa con la complicità di Skorupski su cross di Mancini. Non passano neanche 3 minuti però e il Bologna ritrova il vantaggio grazie al sinistro a giro di Orsolini che batte Svilar. Successivamente segna anche Dallinga ma l'arbitro annulla anche se poco dopo il Bologna fa il gol dell'1-3 con Karlsson. Ma la partita non è chiusa perché El Shaarawy realizza subito la rete del 2-3 servito da Shomurodov riaprendo tutto.

L'esultanza di Kean dopo la doppietta al Verona.

La Fiorentina sogna e per ora si gode qualche ora al primo posto con Napoli e Atalanta

La Fiorentina non vuole più fermarsi nonostante un primo tempo terminato col punteggio di 1-1 al Franchi. Il vantaggio della viola arriva dopo un'azione tutta in verticale della squadra di Palladino che nasce da una palla recuperata da Ranieri, poi Beltran mette Kean davanti a Montipò e l'attaccante non sbaglia. Ma un po' a sorpresa arriva il pareggio del Verona che sfrutta una brutta palla persa in uscita dalla Fiorentina. A quel punto irrompe Serdar che guadagna metri e lascia partire un destro da fuori area che si infila quasi all'incrocio dei pali.

Nella ripresa però la Fiorentina reagisce subito e trova il gol del 2-1 grazie ancora a Moise Kean. Doppietta per l'ex attaccante della Juventus che sfrutta al meglio la battuta di un calcio d'angolo anticipando con la punta Coppola e mettendo in rete il pallone del nuovo vantaggio viola. Successivamente è stato Beltran a sfiorare il tris con una conclusione potente ma respinta da Montipò. Nel finale Kean si porta il pallone a casa realizzando il gol del 3-1 e soprattutto la sua prima tripletta in carriera che porta la Fiorentina momentaneamente al primo posto in classifica con Napoli e Atalanta.