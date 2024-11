Again di Pino Daniele arriva in radio, la reazione dei fan all’inedito: “Tu e la tua musica siete immortali”

video suggerito

Da oggi, venerdì 29 novembre è disponibile in radio e in digitale Again, l'inedito di Pino Daniele. Il brano, prodotto e arrangiato dal cantautore scomparso il 4 gennaio 2015, celebra due ricorrenze speciali: i 10 anni dalla sua morte e i 70 dalla sua nascita. Presentato in anteprima assoluta domenica 24 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (e in diretta su DAZN e Sky prima della partita Napoli Roma), è stato accolto con calore dai fan dell'artista. In molti sui social commentano: "Pino, grazie per essere qui, vicino, sempre".

Again di Pino Daniele in radio, l'inedito parte delle celebrazioni ufficiali del ufficiali del "70/10 Anniversary"

Again è stato arrangiato e prodotto da Pino Daniele. L'artista è autore del testo e della musica del brano, registrato tra il Forward Studios di Grottaferrata e il suo studio di Roma. La pubblicazione celebra l'arrivo di due ricorrenze importanti, i 10 anni dalla scomparsa del cantautore e i 70 anni dalla sua nascita. Dopo la presentazione in anteprima il 24 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l'inedito del cantautore sbarca in radio e in digitale il 29 novembre, accolto dai fan con immenso calore.

"Che bello poter ascoltare di nuovo la tua voce"

Aurelio De Laurentiis, presidente della squadra Napoli, e Ciro Ferrara, opinionista sportivo di DAZN, si sono emozionati nell'ascoltare l'anteprima di Again allo Stadio Diego Maradona. A poche ore dalla diffusione del brano, in tanti sui social stanno manifestando la stessa reazione. Sono moltissimi i fan che hanno lasciato un messaggio per il grande artista napoletano: "Grazie per essere qui, vicino, sempre. Tu e la tua musica siete immortali". Tra i commenti al video della presentazione nello stadio, si legge: "Pino sei Napoli quella buona, quella d'arte, storia, musica, poesia. Napoli è questa!"; "Che emozione sentire ancora le note di una sua canzone nuova, avevo le lacrime agli occhi".