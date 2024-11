video suggerito

Again di Pino Daniele, le lacrime di Aurelio De Laurentiis e le polemiche: "Sky ha mandato la pubblicità" Le lacrime di Aurelio De Laurentiis e Ciro Ferrara durante l'anteprima della nuova canzone di Pino Daniele e le polemiche su Sky, che ha tagliato la canzone con la pubblicità. Tutto sul momento emozionante dell'esordio di "Again" durante Napoli-Roma.

Un momento indimenticabile quello in scena allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli prima della partita Napoli – Roma. Come anticipato da Fanpage.it, l'inedito Again di Pino Daniele è stato fatto ascoltare prima dell'ingresso in campo delle due squadre. Il singolo sarà disponibile da venerdì 29 novembre in radio e in digitale. È stato un momento di grande emozione soprattutto tra i presenti. Grande emozione, come mostrano le immagini, da parte del patron Aurelio De Laurentiis. Anche Ciro Ferrara, opinionista DAZN, non è riuscito a trattenere le lacrime: "Un momento incredibile, è parte della nostra storia".

Le lacrime di Aurelio De Laurentiis

La pubblicazione dell'inedito Again celebra due ricorrenze speciali legate a Pino Daniele, ovvero i dieci anni dalla sua scomparsa e i 70 dalla nascita. Durante il momento, le telecamere di Dazn si sono soffermate sugli spalti ma soprattutto sulla tribuna d'onore, dove c'era Aurelio De Laurentiis visibilmente commosso sin dai primi momenti del singolo, anticipato dalle parole dello stesso Pino Daniele, incentrate sul tema del ricordo come fondamento di una vita.

Le polemiche: "Sky ha mandato la pubblicità"

Il momento idilliaco, però, sarebbe stato rovinato soprattutto per alcuni. Su Sky, infatti, durante l'inedito di Pino Daniele sarebbe stata mandata in onda la pubblicità, come si legge su X. "Ma scherziamo? C'è Pino Daniele e voi mettete la pubblicità? Vergognatevi?". E ancora: "Complimenti Sky Sport per aver mandato la pubblicità mentre iniziava la canzone di Pino Daniele".

La nuova canzone di Pino Daniele "Again"

Again è un inedito di Pino Daniele che mescola magistralmente acustico ed elettrico, riportandoci al cuore della sua musica. Scritto nel 2009, il brano racchiude l’essenza autobiografica dell’artista, che trasforma emozioni e radici partenopee in un linguaggio universale, intrecciando blues e world music. Prodotto e arrangiato da Pino stesso, il pezzo è stato registrato tra Roma e Grottaferrata, mixato da Tommy Vicari nel 2009 e masterizzato nel 2024 da Pinaxa.