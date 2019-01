Un numero davvero unico di libri impilati l'uno sull'altro per la realizzazione di un albero di Natale. Ben 14mila i libri che compongono l'”Albero di Natale” realizzato nella biblioteca di Seul, in Corea del Sud. La colossale creazione dell’artista americano Mike Stilkey nella Coex Starfield Library, l’enorme biblioteca di Gangnam, a Seul, considerata dai turisti l’attrazione culturale più spettacolare della capitale coreana.

La biblioteca si trova all’interno di un centro commerciale: è stata inaugurata nel maggio del 2017 e grazie al suo aspetto incredibile da oltre un anno spopola sui social di tutto in mondo. Stilkey ha impilato 14 mila volumi in una installazione altra nove metri e larga la metà. Ma non solo: oltre all’albero, con i libri ha creato decine di altre decorazioni. Fra i suoi due piani di scaffali, altri 13 metri l’uno, questa biblioteca di Seul vanta 50 mila volumi, oltre alla più grande collezione coreana di riviste, con 600 diversi titoli.