Un rito e in forma assolutamente privata e riservata soltanto a pochi, come voluto dai suoi familiari. Si è tenuto stamattina il funerale di Fausto Filippone, il manager di 49enne, che domenica ha ucciso moglie e figlia e poi si è tolto la vita. Nessuna camera ardente all’obitorio dell’ospedale SS Annunziata di Chieti da dove il feretro è partito questa mattina intorno alle 8.30 per raggiungere la chiesa dello Spirito Santo a Pescara dove, intorno alle 9.00, si sono celebrate le esequie. Gli unici fiori quelli degli "Amici di sempre", fiori semplici e bianchi, non vistosi. "Dio – ha detto nell'omelia il parroco Don Giorgio Campilii – ci raggiunge nella profondità del baratro della nostra esistenza per riprenderci e, certamente, potrà farlo anche con il nostro fratello Fausto". Al termine del rito funebre, il parroco ha abbracciato la sorella di Fausto, Antonella, e il padre di Fausto, Antonio, già provato nei mesi scorsi dalla perdita della moglie dopo una lunga malattia degenerativa.

Domani i funerali della moglie e della figlia

Si terranno, invece, domani pomeriggio alle 15.30, i funerali congiunti di Marina Angrilli e della piccola Ludovica, presso la Chiesa di Cristo Re dei Gesuiti, sempre a Pescara, anche in questo caso, secondo il volere dei parenti, in forma privata. Ieri il fratello di Marina, si è detto “timoroso nel rivelare il luogo” del rito funebre “anche se so che poi alla fine si verrà a saperlo comunque. Francamente ho il terrore, avendo vissuto certa stampa, le televisioni accampate fuori casa, di ritrovarmi un tale assembramento lì. E comunque gli ultimi particolari non sono ancora certi”, ha detto all'ANSA Francesco Angrilli.

La tragedia di Chieti

Fausto Filippone si è suicidato gettandosi dal viadotto Alento della A14, poche ore dopo aver gettato nel vuoto la figlia Ludovica; la moglie era morta quella stessa mattina, dopo essere caduta – a causa di una spinta, secondo l'autopsia – dal balcone dell'appartamento di Chieti, di proprietà del marito. Nessun dubbio sul fatto che sia stato il marito a spingerla giù. Adesso proprio il fratello della donna si chiede come mai l’uomo non sia stato fermato dalla polizia quando è arrivata, insieme all’ambulanza, per soccorrere la donna caduta dal secondo piano. E nelle ultime ore emergono perplessità anche sull’accertamento della sua idoneità psicofisica da parte di uno psichiatra – anche su base del certificato del medico di famiglia – a seguito della richiesta (accordata) di ottenere il porto d’armi da parte di Filippone.