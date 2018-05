"Girano notizie ingiustificate sulla serietà di mia sorella: oltre ad essere vittima di questa tragedia, adesso che venga infangata la trasparenza di una persona come lei, aggiunge dolore su dolore. Mia sorella era una persona regolarmente sposata con Fausto Filippone, però sembra che debbano passare delle notizie che riguardano eventuali relazioni di mia sorella". A parlare è Francesco Angrilli, fratello di Marina, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, interpellato dall'ANSA, in riferimento ad alcune notizie diffuse sulla tragedia avvenuta domenica scorsa. L'uomo si è gettato dal viadotto Alento della A/14 poche ore dopo aver lanciato nel vuoto la bambina. "Sono cose che fanno male – ha aggiunto Angrilli – a persone profondamente segnate da questa tragedia, quindi devo tutelare l'immagine di mia sorella, che era una madre, moglie e insegnante irreprensibile, da prendere come esempio. Tutto ciò intollerabile. Purtroppo non è altro che il segnale della società profondamente disagiata che abbiamo: si deve andare a speculare in un momento di così tragico dolore gli aspetti della vita inesistenti. Questo è un fatto inaccettabile".

Marina Agrilli morta dopo un volo dal balcone

Il primo atto del dramma avvenuto domenica si è consumato nella tarda mattina di domenica, quando Marina Angrilli è caduta dal balcone di una palazzina a Chieti. "Intorno a mezzogiorno ho sentito un urlo straziante e poi un tonfo". Queste le parole di Giuliano Salvio, un medico che abita nella stessa casa. Parlando col Corriere della Sera, racconta di avere visto la donna a terra e di avere tentato di soccorrerla. "Non c'era nessuno intorno a lei, solo dopo qualche minuto è arrivato quell'uomo, era molto nervoso, farfugliava, si teneva le mani tra i capelli e ripeteva: che sciagura, è caduta dal secondo piano, lei è mia moglie. Però restava sempre a qualche metro di distanza, malgrado lei perdesse molto sangue -prosegue il racconto dell'uomo al Corriere della Sera- Poi, mentre aspettavamo l'ambulanza, è venuto da me col cellulare in mano e mi ha detto: ‘Ti lascio questo numero, io devo andare a prendere mia figlia'. Un po' insolito, per un marito a cui è appena caduta di sotto la moglie".

La donna era insegnante in un liceo

Marina Angrilli insegnava al liceo Leonardo Da Vinci di Pescara. “Gli alunni sono turbati e sconvolti“, ha confessato il preside Giuliano Bocchia all’Ansa. “Abbiamo fatto una riflessione pedagogica anche con il supporto di uno psicologo nelle tre classi dove insegnava la professoressa Angrilli dai più piccoli ai più grandi per aiutare ad elaborare il dolore e a capire la complessità della vita“. “Nulla da lei traspariva o faceva presupporre quello che sarebbe potuto accadere. Voleva molto bene alla figlia e ne parlava spesso“, ricorda il preside. Solo la settimana scorsa, i Filippone avevano presenziato alla cena di fine anno dello sci club frequentato da Ludovica che era “particolarmente soddisfatta per aver ritirato la coppa per le gare vinte a fine corso di sci. Erano sereni“ ha ricordato il presidente Mattia Giansante.