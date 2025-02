Weekend con maltempo e raffiche di vento, fino a quando colpirà il vortice mediterraneo: le previsioni meteo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Primo weekend di febbraio all'insegna del maltempo. Tra sabato 1 e domenica 2 infatti la perturbazione che ha iniziato a far sentire i suoi effetti nei giorni scorsi porterà ancora piogge sparse e nevicate al Centro-Nord, mentre un vortice di bassa pressione causerà maltempo diffuso su gran parte del Sud, sulle Isole e sulle regioni centrali adriatiche.

I fenomeni, a tratti anche intensi, saranno accompagnati da forti raffiche di vento e mare mosso. Il vortice che si formerà sul Mediterraneo prenderà la sua energia dal contrasto termico tra una massa d'aria più fredda proveniente dall'Europa nord orientale e una più calda richiamata dal nord Africa.

Per la giornata di sabato 1 febbraio potrebbe esserci il rischio valanghe sulle zone dove sono attese precipitazioni nevose, mentre domenica 2 febbraio il tempo peggiorerà a Sud e sulle Isole, dove sono previsti anche temporali e nubifragi. Mentre a Nord dovrebbe tornare il sole.

La tendenza per la prossima settimana è ancora piuttosto incerta, anche se si presuppone che la perturbazione numero 1 di febbraio manterrà maltempo al Sud anche per la giornata di lunedì 3. Nei giorni successivi su tutto il Paese il tempo dovrebbe essere più stabile e asciutto.

Vortice mediterraneo in arrivo sull'Italia: che tempo farà sabato

Dopo una fine di gennaio caratterizzata da un peggioramento al Nord e su alcune zone del Centro, quella di oggi, sabato 1 febbraio, sarà ancora una giornata caratterizzata da instabilità, nubi e piogge sparse, soprattutto sui settori più occidentali delle regioni del Nord.

Infatti, ci saranno già in giornata alcuni segnali di miglioramento sul Nord-Est, mentre sul Nord-Ovest il maltempo dovrebbe proseguire fino alla fine della giornata. Le regioni maggiormente interessate saranno Piemonte e Valle d'Aosta, dove sono previste nevicate sui rilievi alpini centrali e occidentali, che potrebbero scendere anche fino a 800/900 metri di quota.

Attese piogge anche in Toscana, mentre nel tardo pomeriggio e la sera si registreranno precipitazioni anche sulle Isole Maggiori, a causa della risalita del vortice algerino verso le regioni del Sud, dove il tempo sarà destinato a un netto peggioramento nella seconda parte del weekend.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord, in lieve calo invece nel basso versante tirrenico e sulle Isole Maggiori.

Forti raffiche di vento anche domenica: fino a quanto dureranno

Nel corso della notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio al Sud sono previste precipitazioni intense, con nubifragi e non si esclude il rischio di grandinate.

Il maltempo poi insisterà ancora sulle due Isole Maggiori, coinvolgendo anche Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Abruzzo e Lazio con piogge e nevicate sulle zone interne, oltre i 1500/1700 metri.

Attesi venti di burrasca che accompagneranno i fenomeni, con raffiche a oltre 70-80 chilometri specie sui settori ionici. Al Nord il tempo sarà più stabile, grazie alla rimonta dell'alta pressione che garantirà sole su molti settori.