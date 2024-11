video suggerito

Vortice di aria fredda sull'Italia, temperature in calo e ancora piogge da Nord a Sud: le previsioni meteo Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 novembre, profilano temperature in discesa, piogge sul versante adriatico e perfino la neve a circa 1.200 metri di altezza. Venerdì le condizioni meteo migliorano, ma il gelo persisterà.

A cura di Giovanni Turi

In arrivo un vortice di aria fredda sull'Italia

Vortice di aria fredda in arrivo. Secondo le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 novembre, l'Italia dovrà vedersela con temperature in discesa, piogge sul versante adriatico e perfino qualche nevicata a 1.000-1.200 metri di altezza. Una giornata all'insegna del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Questo impulso di venti freddi è legato alla posizione dell'area di alta pressione situata sull'Europa centro-occidentale. Come spiega IlMeteo.it, sul bordo sud di questo nucleo anticiclonico scorrono masse d'aria gelida provenienti dalla Scandinavia che proseguono la loro penetrazione nel nostro Paese anche nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 novembre: temperature in calo e piogge intense

Penetrazione che è diretta in primis verso le regioni centrali e meridionali. Fin dalle prime ore del mattino, crollo delle temperature su Bassa Romagna, Marche Abruzzo e una fetta del Molise.

Non si placano le precipitazioni che oggi si affacciano con una certa intensità in Puglia, nell'area tirrenica della Calabria e in Romagna, così come in Marche, Umbria orientale, Abruzzo e in parte nel Lazio. La neve si dovrebbe profilare sugli Appennini dai 1.000-1.200 metri di altezza in su.

In linea generale, le temperature diminuiscono. Le massime calano soprattutto in gran parte del Nord, in Toscana, Marche, Umbria, nord del Lazio e Sardegna occidentale, mentre le minime nelle zone di Alpi, basso Lazio, Campania del nord e Sicilia centro occidentale.

Nell'arco della giornata, a Palermo e Catania si dovrebbero registrare 21 gradi come picco e 15 di minima. A Roma attesi 16 di massima e 6 di minima, invece a Napoli 17 di massima e 12 di minima e a Milano 11 di massima e 4 di minima. A Bologna 10 gradi di massima e 4 di minima.

Le previsioni nei prossimi giorni: ancora piogge e freddo

La giornata di venerdì 15 novembre parte con un miglioramento delle condizioni meteo nell'area del Centro e una certa stabilità al Nord. L'afflusso di aria fredda continuerà a portare instabilità nelle zone del Sud con nubi, piogge sparse e qualche temporale (in particolare in Puglia e Sicilia tirrenica). Le temperature dovrebbero scendere ulteriormente proprio in Meridione di almeno un grado.

Sabato 16 novembre cielo sereno o poco nuvoloso, salvo il cielo ricoperto di nubi in Liguria e la nebbia nelle ore più gelide in pianura Padana. Sarà domenica 17 novembre la giornata di riavvio delle piogge in Liguria e nel nord della Toscana, mentre nel resto dell'Italia le condizioni saranno più stabili.

Lunedì 18 novembre il rischio precipitazioni sul nord della Toscana e in altre regioni peninsulari affacciate al Tirreno rimane. E da martedì 19 novembre, è previsto un probabile peggioramento su tutto lo stivale che dovrebbe spargersi soprattutto al Nord e al Centro.