“Voglio sapere se il senzatetto di Rovigo è mio figlio”: parla la mamma di Sidney Lute, scomparso nel 2016

A Fanpage.it parla Natasja, la mamma di Sidney Lute. Il 19enne olandese è scomparso nel 2016 e oggi a Rovigo c’è un giovane che assomiglia al figlio. La donna ha deciso di fare il test del Dna: “Molti sono convinti che sia lui, vorremmo avere una certezza”.

Da sinistra, il giovane senzatetto che gira scalzo per Rovigo; il 19enne Sidney Lute.

Da quasi 10 anni la famiglia di Sidney Lute non ha sue notizie. Il 19enne olandese è scomparso durante un viaggio, in un momento della sua vita in cui era chiamato a fare delle scelte per il suo futuro.

Nelle scorse settimane il caso, di cui si sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto?, ha interessato tanti telespettatori che hanno riconosciuto Sidney nei tratti di un giovane senzatetto che gira scalzo per le strade di Rovigo.

Per fugare ogni dubbio la mamma di Sidney, Natasja, ha deciso di eseguire il test del Dna e capire se il misterioso sconosciuto è davvero suo figlio. Nei prossimi giorni il suo profilo genetico e quello del ragazzo senza fissa dimora verranno confrontati.

A Fanpage.it la donna ha parlato di suo figlio Sidney, delle circostanze della sua scomparsa e delle sue sensazioni riguardo al misterioso sconosciuto.

Chi è Sidney? Quando e in quali circostanze è scomparso?

Sidney aveva solo 19 anni quando è scomparso, era un giovane uomo. È sempre stato una persona silenziosa, a volte anche chiusa. Dopo aver preso il diploma, si stava chiedendo cosa fare dopo la scuola. Non sapeva se presentare domanda per l’esercito, intraprendere un percorso universitario oppure trovare subito un lavoro che gli piacesse. Nel frattempo aveva un impiego part-time e trascorreva il tempo libero davanti ai videogiochi.

Nel 2016 Sidney è partito per un viaggio. I primi tempi era nei Paesi Bassi, ma a un certo punto abbiamo perso i contatti con lui e abbiamo iniziato a preoccuparci. Inizialmente la polizia olandese ha rifiutato di prendere in considerazione le nostre preoccupazioni, ma alla fine, verso la fine di dicembre 2016, ha avviato un’indagine basandosi sui prelievi di contanti e sugli ultimi pagamenti effettuati.

È emerso che non c’erano stati né prelievi né pagamenti dopo il 10 dicembre 2016. E noi non eravano più riusciti a contattarlo dopo il 9 dicembre. Una fatto che per noi era estremamente preoccupante.

Avete ricevuto segnalazioni su Sidney? Quando e da dove?

Negli ultimi anni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, principalmente dai Paesi Bassi, dalla Germania, dalla Francia, dall’Italia e dalla Spagna. Molte segnalazioni contengono solo la descrizione di persone che chi le ha inviate pensa possano essere Sidney. In altri casi invece ci sono state mandate anche delle foto. Sono molto più utili, perché in genere riusciamo subito a capire se si tratta di mio figlio oppure no.

Da sinistra, Sidney Lute in una vecchia foto; come potrebbe apparire oggi.

Cosa può fare una persona se pensa di aver visto Sidney?

Se qualcuno pensa di aver visto o incontrato Sidney, può scattare una foto o registrare un video. In questo modo noi possiamo verificare in modo più immediato e chiaro se si tratta davvero di lui. E anche nel caso in cui non siete certi che sia davvero Sidney, scattate comunque una foto, poi potete mandarla all'indirizzo natasja_a@outlook.com.

In Italia, a Rovigo, c’è un uomo che assomiglia molto a tuo figlio: cosa ne pensi? Perché hai deciso di fare il test del Dna?

Sì, a Rovigo c’è un giovane che vive per strada e che assomiglia molto a Sidney. Il suo aspetto, i suoi occhi chiari e anche il viso, ha molte somiglianze. Ci sono però alcune caratteristiche del viso e del corpo che non corrispondono, ma sono passati 10 anni dall’ultima volta che abbiamo visto Sidney. Il suo aspetto potrebbe essere cambiato, anche a causa della vita in strada.

Sono state condotte ricerche tramite confronti fotografici e scansioni dell’iride che hanno fatto emergere che non si tratta di Sidney. Eppure, continua a tormentarmi, anche perché molte persone sono convinte che sia lui. Sarebbe bello avere una certezza al 100% sul fatto che lo sia davvero o meno.

Se Sidney potesse leggere le tue parole, cosa gli diresti?

Caro Sidney, capisco che dopo così tanto tempo per te possa essere difficile tornare a casa. Che tu possa avere paura perché non ti sei fatto sentire per così tanto tempo. Sappi però che ciò che desideriamo noi – mamma, Nicky, Jelle, Sabe e tuo padre – è che torni a casa.

Oppure, se questo non è ciò che vuoi, almeno facci sapere dove ti trovi e come stai. Ci renderesti immensamente felici se ci contattassi. Oppure se chiedessi a qualcuno di farlo per te. Non credo che tu ricordi ancora il mio numero di telefono, ma il mio indirizzo email è natasja_a@outlook.com oppure puoi contattarmi su Facebook a questo link.