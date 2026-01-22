La storia del senzatetto scalzo di Rovigo: “Potrebbe essere un 19enne scomparso nel 2016, aspettiamo il Dna”

Un giovane senzatetto che gira scalzo per la città di Rovigo e un ragazzo di 19 anni scomparso dall’Olanda nel 2016: potrebbero essere la stessa persona? È la domanda che si pongono i familiari del 19enne. Verrà svolto l’esame del Dna, attesa per i risultati.

Da sinistra, il giovane senzatetto che gira scalzo per Rovigo; il 19enne Sidney Lute.

Sidney Lute aveva 19 anni quando è scomparso. Del ragazzo olandese la mamma Natasja e gli altri familiari non hanno più sue notizie dal 2016 ma non hanno mai smesso di cercarlo. Una speranza si è riaccesa nei mesi scorsi, con una segnalazione arrivata dall'Italia.

La trasmissione ‘Chi l'ha visto?‘ sta seguendo il caso della scomparsa del 19enne e qualche tempo fa ha trovato a Rovigo un giovane senzatetto che staziona spesso davanti a un supermercato e gira scalzo per la città. Tra lui e il 19enne scomparso nel 2016 c'è una forte somiglianza, capelli e occhi chiari, tratti somatici nordici.

Ci si chiede se possano effettivamente essere la stessa persona, ma il giovane, che potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, non parla, anche se sembra comprendere l'italiano. Pare non ricordi né il suo nome, né la sua nazionalità.

Il 19enne Sidney Lute e il misterioso sconosciuto di Rovigo.

La redazione del programma che si occupa di persone scomparse ha incontrato il senzatetto e si è messa in contatto con la famiglia del 19enne, a cui è stato mostrato un breve filmato.

In un primo momento la mamma si è detta scettica: "È veramente difficile. Sidney è scomparso da 9 anni ed è cambiato sicuramente. È difficile riconoscere tuo figlio, se vive per strada. Ci sono somiglianze ma non credo sia Sidney".

Nei giorni scorsi, però, dopo lunghe riflessioni e nella speranza di fugare ogni dubbio, ha deciso di richiedere l'esame del Dna. E il misterioso sconosciuto ha a sua volta accettato di sottoporsi alla comparazione.

"Potremmo fare un test madre/figlio, così potremo confrontare i nostri Dna", ha detto la mamma del 19enne scomparso. A svolgere l'accertamento sarà la genetista Marina Baldi.

Bisognerà ora attendere l'esito della comparazione tra il Dna della mamma di Sidney e quello dello sconosciuto che, anche se non dovesse essere il 19enne scomparso, resta un mistero.

Da sinistra, Sidney Lute in una vecchia foto; come potrebbe apparire oggi.

Nei giorni scorsi è infatti arrivata un'altra segnalazione, questa volta dall'Australia. Un telespettatore ha detto che il misterioso sconosciuto potrebbe essere un ragazzo australiano, Cameron David Twiss, scomparso nel 2024 in Albania.