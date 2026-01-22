La storia del senzatetto scalzo di Rovigo: “Potrebbe essere un 19enne scomparso nel 2016, aspettiamo il Dna”
Sidney Lute aveva 19 anni quando è scomparso. Del ragazzo olandese la mamma Natasja e gli altri familiari non hanno più sue notizie dal 2016 ma non hanno mai smesso di cercarlo. Una speranza si è riaccesa nei mesi scorsi, con una segnalazione arrivata dall'Italia.
La trasmissione ‘Chi l'ha visto?‘ sta seguendo il caso della scomparsa del 19enne e qualche tempo fa ha trovato a Rovigo un giovane senzatetto che staziona spesso davanti a un supermercato e gira scalzo per la città. Tra lui e il 19enne scomparso nel 2016 c'è una forte somiglianza, capelli e occhi chiari, tratti somatici nordici.
Ci si chiede se possano effettivamente essere la stessa persona, ma il giovane, che potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, non parla, anche se sembra comprendere l'italiano. Pare non ricordi né il suo nome, né la sua nazionalità.
La redazione del programma che si occupa di persone scomparse ha incontrato il senzatetto e si è messa in contatto con la famiglia del 19enne, a cui è stato mostrato un breve filmato.
In un primo momento la mamma si è detta scettica: "È veramente difficile. Sidney è scomparso da 9 anni ed è cambiato sicuramente. È difficile riconoscere tuo figlio, se vive per strada. Ci sono somiglianze ma non credo sia Sidney".
Nei giorni scorsi, però, dopo lunghe riflessioni e nella speranza di fugare ogni dubbio, ha deciso di richiedere l'esame del Dna. E il misterioso sconosciuto ha a sua volta accettato di sottoporsi alla comparazione.
"Potremmo fare un test madre/figlio, così potremo confrontare i nostri Dna", ha detto la mamma del 19enne scomparso. A svolgere l'accertamento sarà la genetista Marina Baldi.
Bisognerà ora attendere l'esito della comparazione tra il Dna della mamma di Sidney e quello dello sconosciuto che, anche se non dovesse essere il 19enne scomparso, resta un mistero.
Nei giorni scorsi è infatti arrivata un'altra segnalazione, questa volta dall'Australia. Un telespettatore ha detto che il misterioso sconosciuto potrebbe essere un ragazzo australiano, Cameron David Twiss, scomparso nel 2024 in Albania.