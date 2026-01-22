Attualità
video suggerito
video suggerito

La storia del senzatetto scalzo di Rovigo: “Potrebbe essere un 19enne scomparso nel 2016, aspettiamo il Dna”

Un giovane senzatetto che gira scalzo per la città di Rovigo e un ragazzo di 19 anni scomparso dall’Olanda nel 2016: potrebbero essere la stessa persona? È la domanda che si pongono i familiari del 19enne. Verrà svolto l’esame del Dna, attesa per i risultati.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Da sinistra, il giovane senzatetto che gira scalzo per Rovigo; il 19enne Sidney Lute.
Da sinistra, il giovane senzatetto che gira scalzo per Rovigo; il 19enne Sidney Lute.

Sidney Lute aveva 19 anni quando è scomparso. Del ragazzo olandese la mamma Natasja e gli altri familiari non hanno più sue notizie dal 2016 ma non hanno mai smesso di cercarlo. Una speranza si è riaccesa nei mesi scorsi, con una segnalazione arrivata dall'Italia.

La trasmissione ‘Chi l'ha visto?‘ sta seguendo il caso della scomparsa del 19enne e qualche tempo fa ha trovato a Rovigo un giovane senzatetto che staziona spesso davanti a un supermercato e gira scalzo per la città. Tra lui e il 19enne scomparso nel 2016 c'è una forte somiglianza, capelli e occhi chiari, tratti somatici nordici.

Ci si chiede se possano effettivamente essere la stessa persona, ma il giovane, che potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, non parla, anche se sembra comprendere l'italiano. Pare non ricordi né il suo nome, né la sua nazionalità.

Leggi anche
Rovigo, trovato morto in un canale il 27enne scomparso da ieri: era uscito per pescare
Il 19enne Sidney Lute e il misterioso sconosciuto di Rovigo.
Il 19enne Sidney Lute e il misterioso sconosciuto di Rovigo.

La redazione del programma che si occupa di persone scomparse ha incontrato il senzatetto e si è messa in contatto con la famiglia del 19enne, a cui è stato mostrato un breve filmato.

In un primo momento la mamma si è detta scettica: "È veramente difficile. Sidney è scomparso da 9 anni ed è cambiato sicuramente. È difficile riconoscere tuo figlio, se vive per strada. Ci sono somiglianze ma non credo sia Sidney".

Nei giorni scorsi, però, dopo lunghe riflessioni e nella speranza di fugare ogni dubbio, ha deciso di richiedere l'esame del Dna. E il misterioso sconosciuto ha a sua volta accettato di sottoporsi alla comparazione.

"Potremmo fare un test madre/figlio, così potremo confrontare i nostri Dna", ha detto la mamma del 19enne scomparso. A svolgere l'accertamento sarà la genetista Marina Baldi.

Bisognerà ora attendere l'esito della comparazione tra il Dna della mamma di Sidney e quello dello sconosciuto che, anche se non dovesse essere il 19enne scomparso, resta un mistero.

Da sinistra, Sidney Lute in una vecchia foto; come potrebbe apparire oggi.
Da sinistra, Sidney Lute in una vecchia foto; come potrebbe apparire oggi.

Nei giorni scorsi è infatti arrivata un'altra segnalazione, questa volta dall'Australia. Un telespettatore ha detto che il misterioso sconosciuto potrebbe essere un ragazzo australiano, Cameron David Twiss, scomparso nel 2024 in Albania.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trump firma, nasce il Board of Peace per Gaza: "Tutti vogliono farne parte, giornata grandiosa"
Quali Paesi hanno aderito al Board e chi ha detto di no
Meloni: "Ok a Putin nel Board of Peace. Per l'Italia una grande opportunità esserci"
Schlein: "È una Onu a pagamento fatta su misura per gli interessi di Trump"
Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli uniti contro il Board of Peace : "Meloni dica no a Trump"
Board of peace per Gaza, Netanyahu dice sì a Trump: cosa farà Giorgia Meloni?
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views