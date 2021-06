Violenza sessuale su minorenne, è questa la pesantissima accusa nei confronti di due calciatori dell'Acr Messina, società calcistica italiana con sede nella città di Messina che milita attualmente in Serie D, la quarta divisione del campionato italiano. Nei loro confronti il sostituto procuratore Roberta La Speme ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari con l’ipotesi di reato di violenza sessuale, aggravata dalla minore età della vittima. La vittima ha solo 14 anni e per questo gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta. I fatti contestati ai due giovani calciatori risalgono allo scorso anno. L’episodio infatti sarebbe avvenuti in pieno lockdown, nel novembre del 2020 durante una serata a casa di uno dei due accusati.

Le indagini condotte dai carabinieri di Messina con il coordinamento della locale Procura del Repubblica sono partire a seguito della denuncia presentata dai familiari della presunta vittima della violenza sessuale. In particolare, come racconta la Gazzetta del Sud, a presentare la denuncia ai carabinieri sarebbe stato il padre della ragazza dopo aver appreso dalla figlia quattordicenne quanto accaduto. Nel corso di questi mesi i carabinieri hanno sentito più volte la vittima degli abusi e anche i suoi familiari, per ricostruire tutto. Dopo gli accertamenti investigativi dell’arma, si è arrivati all’avvio di conclusione delle indagini che porteranno probabilmente i due calciatori a presentare le proprie memorie difensive

Secondo l’accusa, i due calciatori, entrambi giovanissimi, avrebbero attirato la quattordicenne in casa per una serata abusando sessualmente di lei. La vittima, che da quel momento è supportata psicologicamente da uno specialista, ha raccontato di aver accettato l’invito dei due per trascorrere la seta in casa ma una volta nell’abitazione sarebbe stata costretta a subire atti sessuali da parte dei due ragazzi che le avrebbero impedito di uscire dalla stanza. La quattordicenne ha anche raccontato che alla serata in casa di uno dei due indagati era presente una terza persona finora non identificata.