Incidente a Catanzaro nella notte, scontro mortale tra due auto: la vittima è il 20enne Christian Pitingolo Un ragazzo di 20 anni è stato vittima di un incidente mortale tra due auto nella notte in via Fiume Busento Sp17, nella zona sud est di Catanzaro: nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Ferito e portato in ospedale l'altro automobilista. Intanto le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente nella notte in via Fiume Busento, nella zona sud est di Catanzaro. Nell'impatto è morto un ragazzo di 20 anni: purtroppo nulla sono serviti i tentativi per rianimare il giovane. Si indaga per capire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto. La vittima è il giovane Christian Pitingolo. Ferito l'altro automobilista.

Stando alle prime informazioni raccolte, la vittima verso le 1.30 era alla guida di un'Alfa Romeo "Mito" quando si è scontrata violentemente contro un'Alfa Romeo "Giulietta". Subito sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118 sul posto hanno cercato in tutti i modi di rianimare il 20enne, ma senza riuscirci. I medici hanno dichiarato il decesso sul posto. Mentre il conducente dell'altra macchina é rimasto ferito ed è stato portato dal personale del 118 nell'ospedale "Pugliese".

Sul posto si è precipitata anche una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e i carabinieri. Spetterà a loro ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire a eventuali responsabilità. Le cause dello scontro sono al momento in corso d’accertamento. Non è stata ancora resa pubblica l'identità della giovane vittima.