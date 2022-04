Violento scontro frontale in Friuli, auto completamente distrutte: tre morti Tragico incidente frontale tra due auto a Cavazzo Carnico. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 16 sul ponte che attraversa il fiume Tagliamento.

A cura di Biagio Chiariello

Tre persone sono decedute in un violento scontro frontale avvenuto attorno questo pomeriggio, sabato 9 aprile, tra due auto, lungo la statale 52, al confine tra i comuni di Cavazzo Carnico (Udine) e Tolmezzo, in prossimità ponte che attraversa il fiume Tagliamento.

Un’impatto violentissimo quello avvenuto intorno alle 17 che ha completamente distrutto le due auto, una Fiat 500 L di colore bianco – con a bordo un uomo e una donna, entrambi 72enni – e una station wagon Saab nera, sulla quale viaggiava un uomo di 45 anni, seminando detriti per decine di metri.

Sul posto i vigili del fuoco di Udine e i sanitari del 118 per i soccorsi. Le cause dello scontro mortale sono in fase di accertamento. Il sinistro si è comunque verificato sull'asfalto bagnato dalle piogge intermittenti delle ultime ore.

Importanti i disagi al traffico per permettere il recupero dei mezzi e dei corpi. Lunghe le code che stanno mandando in tilt la viabilità tra Cavazzo e la zona industriale del capoluogo carnico. Rilievi e gestione del traffico sono a carico dei carabinieri di Tolmezzo.