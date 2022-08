Violento nubifragio a Caltanissetta, allagamenti e alberi caduti: strade come un fiume in piena Bomba d’acqua su Caltanissetta e San Cataldo, una sessantina gli interventi dei pompieri. L’acqua ha allagato le strade, oltre a provocare la caduta di alberi e pensiline.

A cura di Biagio Chiariello

Un forte temporale si è abbattuto nella giornata di ieri, domenica 7 agosto, su Caltanissetta e specialmente a San Cataldo.

L'abbondante pioggia caduta praticamente in un'ora – dalle 15 alle 16 – ha causato diversi disagi, con la centrale dei vigili del fuoco che ha ricevuto numerosissime chiamate per alberi caduti, tombini saltati a causa dell’acqua piovana e anche allagamenti in abitazioni (soprattutto in via Babbaurra a San Cataldo e in viale Monaco a Caltanissetta).

In tutto le richieste di aiuto sono state circa una sessantina. I pompieri – in azione con tre diverse squadre – sono intervenuti anche per la caduta di alcune pensiline e crolli strutturali, ma non di grave entità.

Una ragazza era all’interno della sua macchina quando uno degli alberi di villa Cordova si è staccato finendo sopra il veicolo. Ad aiutarla ad uscire dall’abitacolo un volontario della Protezione Civile. Per lei solo tanta paura. Scene di paura a San Cataldo dove la pioggia torrenziale ha trascinato i cassonetti

Il sindaco Gioacchino Comparato ha aggiornato i cittadini dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta su San Cataldo.

“Dopo la forte precipitazione di oggi pomeriggio, assieme alla Protezione Civile, alla polizia municipale e all’ufficio tecnico stiamo perlustrando il territorio per verificare i danni provocati dalla violenta pioggia.

Stiamo intervenendo per liberare la strada da detriti e rami, transennando eventuali pericoli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e con le attività economiche danneggiate che domani mattina incontrerò in Comune. Invito tutti i cittadini a segnalarci possibili danneggiamenti”.

Diverse le immagini del violento nubifragio circolate sui social.