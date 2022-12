Violentata dal fratellastro quando aveva 10 anni, lo rivela dopo anni in un tema a scuola Una 14enne ha rivelato in un tema di aver subito degli abusi sessuali da parte del fratellastro quando aveva meno di 10 anni. La vicenda, segnalata dal suo insegnante, è arrivata in Procura dove è stata avviata una indagine.

A cura di Chiara Ammendola

Una violenza subita quando aveva solo 10 anni e che aveva nascosto a tutti non riuscendo mai a parlarne con nessuno. Lo ha fatto per la prima volta attraverso un tema di scuola, rivelando quanto subito quando era solo una bambina. È accaduto a una ragazza di 14 anni che, così come riportato da Repubblica.it, avrebbe parlato della violenza sessuale da parte del fratellastro.

A chiederle di parlare della sua famiglia in un tema di scuola è stato il suo insegnante delle scuole medie, ed è stato lo stesso docente a leggere quanto scritto dalla 14enne che, a distanza di anni, ha portato alla luce l'accaduto. Uno sfogo vero e proprio dell'adolescente che ha raccontato di quando, a meno di 10 anni, sarebbe rimasta da sola con il fratellastro maggiore, all'epoca già adulto, che l'avrebbe poi violentata. Le violenze si sarebbero poi ripetute.

Dopo essersi confrontato con alcuni colleghi, l'insegnante ha deciso di segnalare la cosa alla dirigenza che si è rivolta alle forze dell'ordine. La procura locale ha così deciso, con il supporto di uno psicologo, di convocare e ascoltare la ragazza in forma protetta. In lacrime avrebbe riferito nuovamente quei ricordi che che per la prima volta è riuscita a tirar fuori, raccontando di averne mai fatto parola con nessuno fino a quel momento.

Il prossimo gennaio si terrà in aula l'incidente probatorio, ma le accuse che si profilano per il fratellastro sono di violenza sessuale su minore e corruzione di minorenne. È probabile che verrà convocato per essere ascoltato dagli inquirenti ma la sua posizione al momento non è stata ancora resa nota.