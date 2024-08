Violenta grandinata su Torino e provincia, strade allagate e disagi: è la seconda in meno di una settimana Il maltempo torna a colpire Torino e provincia. Il capoluogo di Regione e altri centri nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, sono stati interessati da un forte temporale con grandine e vento. Meno di una settimana fa sull’area metropolitana erano caduti fino a 58.2 millimetri d’acqua in un’ora, con chicchi di grandine di circa 4-5 centimetri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Il maltempo è tornato a colpire con violenza Torino e la provincia, dopo la forte grandinata di venerdì scorso, 2 agosto, che ha causato diversi danni. Meno di una settimana fa l'area metropolitana era stata tra le zone maggiormente colpite ed erano caduti fino a 58.2 millimetri d’acqua in un'ora, accompagnati da chicchi di grandine di circa 4-5 centimetri.

Il capoluogo di Regione e alcuni centri della provincia nelle prime ore del pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, sono stati interessati nuovamente da un forte temporale con grandine e vento. La perturbazione si è poi spostata raggiungendo anche la parte Sud della regione, il Cuneese e l'Astigiano.

L'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale, ha emesso l'allerta gialla per il pomeriggio di oggi per temporali. I fenomeni dovrebbero essere in esaurimento in serata.

Strade allagate e blackout a Torino

La nuova forte grandinata che si è abbattuta su Torino, dopo quella dei giorni scorsi, ha causato difficoltà a pedoni e automobilisti che, vista la rapidità con cui si è presentato il temporale, sono rapidamente corsi in cerca di un riparo. Sono stati riscontrati disagi e strade allagate in centro città, mentre sono stati segnalati dei blackout, in particolare nella zona Nord di Torino.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per il distacco di vetri e cornicioni in alcune vie del centro, come nella zona di via Garibaldi e via Cernaia. Sembra che, rispetto all'evento dei giorni scorsi, siano decisamente più contenuti i danni dovuti alla grandine.

Colpiti i centri della provincia, crollata ringhiera di un balcone a Moncalieri

Il maltempo si è abbattuto anche su gran parte della provincia, obbligando a diversi interventi i vigili del fuoco, soprattutto per alberi pericolanti. Tragedia sfiorata a Moncalieri, dove si è staccata ed è caduta la ringhiera di un balcone. Per fortuna in quel momento non c'erano passanti nei paraggi.

A Nole, invece, sulla provinciale 2, un fulmine ha colpito un albero e provocato un principio di incendio spento poi dall'intervento dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti anche a Rivoli, Cumiana, Piossasco, Cafasse e nelle Valli di Lanzo. Segnalati blackout a Usseglio e Lemie.