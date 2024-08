video suggerito

Violenta grandinata a Torino, chicchi di ghiaccio grandi come uova: alberi caduti e auto danneggiate Vento forte, temporali e una violenta grandinata hanno causato danni a strutture e auto oggi a Torino. Disagi in tutta la città con strade imbiancate e vetture danneggiate. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per persone rimaste bloccate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una improvvisa ondata di maltempo ha colpito Torino e il Piemonte nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 2 agosto. Vento forte, temporali e una violenta grandinata hanno causato danni a strutture e auto in strada. In alcune zone la grandine si è presentata con chicchi di ghiaccio grandi come uova, in altre zone ha ricoperto di bianco strade e vialetti. Disagi e danni nel capoluogo piemontese si registrano anche per il temporale e il vento forte che in alcune zone ha sradicato alberi e divelto pali.

La violenta grandinata e il temporale che si sono abbattuti su Torino intorno alle 18 di venerdì 2 agosto mandano in tilt la viabilità stradale in molte zone. Un albero è caduto in corso Galileo Ferraris colpendo un'auto che transitava. Un altro si è schiantato su un tetto in strada del Mainero, danneggiando i cavi dell’illuminazione pubblica. Un albero è caduto anche in corso Dante.

La grandinata e il temporale sono durati circa mezz'ora ma, accompagnati dalle forti raffiche di vento, hanno creato disagi in tutta la città. Interrotte anche alcune linee di autobus. "Chicchi di ghiaccio grandi come uova cadevano come proiettili. Mai visto niente di simile nella mia giovane vita" ha raccontato un residente. Molti quelli che sono stati sorpresi in strada dalla gradine e hanno cercato di trovare un riparo. Diverse le auto danneggiate dai chicchi riportando in particolare la rottura del parabrezza e bozzi sulla carrozzeria. La grandine ha imbiancato diversi quartieri, dalla collina al centro, da San Salvario a San Paolo dove ora si fa la conta dei danni.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno soccorso tra gli altri due persone che erano rimaste bloccate in auto per la caduta di un albero e un canoista finito in acqua mentre si allenava con altri tre compagni. Temporali intensi si sono registrati nelle stesse ore anche in Valsesia e nel verbano Cusio Ossola con raffiche di vento forte.