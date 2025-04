video suggerito

Violenta grandinata nel Foggiano: cadono chicchi come palle da ping pong Colpita in particolare la zona dell'Alto Tavoliere, tra i comuni di San Severo e Torremaggiore, dove si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua con allagamenti di strade e disagi per gli automobilisti ma anche una grandinata che ha imbiancato le strade come neve.

A cura di Antonio Palma

Un'improvvisa ondata di maltempo ha colpito oggi la provincia di Foggia dove nel pomeriggio del 25 aprile si sono abbattuti fortissimi temporali e una violenta grandinata che hanno ricoperto le strade di ghiaccio e acqua. Colpita in particolare la zona dell'Alto Tavoliere, tra i comuni di San Severo e Torremaggiore, dove si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua con allagamenti di strade e disagi per gli automobilisti ma anche una grandinata che ha imbiancato le strade come neve.

La grandinata è durata solo qualche minuto ma in alcune zone sono caduti chicchi grandi come palle da ping pong che hanno ha creato un manto bianco in strada. "È stata molto intensa. I chicchi di grandine erano grossi come palline da ping pong. È durata qualche minuto ed ha creato un manto bianco" hanno raccontato alcuni residenti di Torremaggiore postando le foto sui social. Il fenomeno meteorologico comunque fortunatamente non ha fatto registrare danni a persone ma solo piccoli disagi alla circolazione.

La pioggia ha interessato anche altre aree della provincia come San Severo dove si sono registrati allagamenti di strade che in alcuni tratti sembravano torrenti. Rovesci si registrano anche a Bari e in provincia, però senza particolari disagi alla circolazione.

L'ondata di maltempo di oggi nel Foggiano segue ad appena 24 ora di distanza quella di ieri che ha interessato soprattutto il comune di Lucera e alcuni centri del subappennino dauno con danni diffusi alle colture agricole del Tavoliere, in particolare il grano. “Le grandinate che colpiscono alcune zone della provincia di Foggia stanno causando danni diffusi alle colture agricole del Tavoliere, in particolare il grano. L’ennesima testimonianza di come i cambiamenti climatici stiano mettendo sempre più a repentaglio il lavoro e gli investimenti degli agricoltori locali” avevano spiegato infatti da Confagricoltura.