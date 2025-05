video suggerito

Viene travolto da una valanga mentre scala il Gran Zebrù: disperso alpinista 28enne Un alpinista 28enne risulta disperso dopo essere stato travolto da una slavina mentre scalava il Gran Zebrù. L’amico che era con lui in cordata ha allertato i soccorsi. Le ricerche sono ancora in corso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio.

Un giovane di 28 anni anni risulta disperso sul Gran Zebrù dopo essere stato travolto da una valanga mentre scalava la vetta del gruppo dell'Ortles, alta più di 3mila metri. Il ragazzo stava risalendo il canalone est quando si è staccata una slavina che lo ha preso in pieno, trascinandolo per circa 300 metri. Il compagno di cordata si trovava a poca distanza ed è stato solo sfiorato dalla valanga. L'uomo ha lanciato subito l'allarme, facendo intervenire i soccorsi.

L'alpinista disperso è un altoatesino di Laives appassionato di montagna e scalate. Sul posto sono intervenuti con gli elicotteri gli uomini del Soccorso alpino di Solda e quelli della Guardia di finanza.

Secondo quanto reso noto, l'incidente si è verificato intorno alle 11.30 di questa mattina, ma il 28enne risulta ancora disperso. In questo momento i soccorritori intervenuti stanno tentando di localizzare il disperso attraverso il segnale del cellulare, ma le ricerche si preannunciano difficili. Dalle 11 di questa mattina le operazioni di salvataggio stanno andando avanti, anche se per il momento non vi sono stati sviluppi o notizie positive.

Secondo le prime informazioni, neppure il segnale del cellulare dell'alpinista è stato ancora localizzato. La slavina avrebbe trascinato via il giovane per diversi metri con una forza tale da non permettere all'amico che era con lui in cordata di soccorrerlo o di individuare il luogo in cui è stato trascinato. Le operazioni di recupero sono al momento una corsa contro il tempo per riportare lo scalatore sano e salvo a casa. Della vittima non sono state ancora rese note informazioni relative all'identità, ma la famiglia è stata informata e sta seguendo passo passo le operazioni per il salvataggio. L'amico che era con il 28enne, invece, è in buone condizioni di salute e potrà presto fare ritorno a casa.