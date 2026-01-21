Viene travolta da un treno a Empoli, i pendolari lanciano l’allarme: 20enne ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 20 anni è stata travolta da un treno alla stazione di Empoli nella serata di ieri, martedì 20 gennaio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni pendolari in attesa del loro convoglio.

immagine di repertorio

È ricoverata in gravi condizioni la 20enne travolta da un treno alla stazione di Empoli nella serata di martedì 20 gennaio. La ragazza, della quale al momento non si conoscono le generalità, si trova in gravi condizioni all'ospedale San Giuseppe.

L'episodio si è verificato intorno alle 21 sul binario 1. La giovane sarebbe stata travolta dal treno regionale diretto a Firenze. A lanciare l'allarme sono stati alcuni pendolari che erano in attesa dei loro treni in stazione. I soccorsi sono scattati subito e sul posto sono intervenuti gli uomini e le donne del 118 con automedica e una squadra della Misericordia di Vinci, che ha prestato le prime cure nel tentativo di stabilizzare la 20enne.

La vittima è stata comunque trasportata d'urgenza in codice rosso in ospedale, dove si al momento si trova. L'incidente ha provocato una temporanea interruzione della circolazione ferroviaria nei binari della stazione empolese. La Polizia ferroviaria è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell'accaduto.

Non è chiaro come la giovane sia stata travolta dal convoglio regionale: bisognerà infatti chiarire se e come mai la 20enne si trovasse sui binari destinati alla circolazione dei treni. Per appurare questo aspetto, sarà necessario attendere le considerazioni della Polizia ferroviaria dopo gli accertamenti e le indagini del caso.

Nel frattempo c'è grande attesa per un miglioramento delle condizioni di salute della giovane, al momento ancora critiche. La ragazza è infatti ancora ricoverata in gravi condizioni e la speranza è che la giovane riesca a riprendersi grazie alle cure dei medici, che dal suo ingresso in reparto non l'hanno mai persa di vista.