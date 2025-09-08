Vicenza, tredicenne in bici investito e ucciso da un pirata della strada

La tragedia a Tortima di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, dove un adolescente di appena 13 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto pirata. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Tragedia ieri sera – domenica 7 settembre – a Tortima di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, dove un adolescente di appena 13 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 20.30, quando il giovane stava pedalando in compagnia di un amico. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, le cause che hanno portato al tragico scontro sono ancora in fase di accertamento.

L'impatto con il veicolo è stato estremamente violento. Il ragazzino sarebbe morto sul colpo; all'arrivo dell'equipe medica del Suem 118, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del minore.

L'aspetto più inquietante della vicenda riguarda il comportamento del conducente del mezzo, che non si è fermato dopo l'impatto, proseguendo la propria marcia e abbandonando la scena dell'incidente. Un gesto che aggrava ulteriormente una situazione già drammatica, trasformando quella che poteva essere una fatalità in un caso di omissione di soccorso.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare il responsabile della morte del giovane ciclista, che ora dovrà rispondere non solo dell'investimento mortale ma anche della sua fuga.