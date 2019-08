in foto: Nicola Dallori, 44 anni (Facebook).

Incidente mortale nella notte in Versilia. Un'auto si è scontrata con una moto provocando il decesso di una persona. Si tratta di Nicola Dallori, 44 anni e famoso ristoratore e sommelier di Massarosa. La tragedia si è verificata sul lungomare Fiumetto di Marina di Pietrasanta all'altezza del Bagno Patrizia poco dopo la mezzanotte di ieri, giovedì 22 agosto. Subito dopo l'impatto, l'uomo, che era alla guida della due ruote, è stato trasferito in codice rosso e in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, ma quando è arrivato era già troppo tardi: è morto durante il trasporto. Ancora poco chiara la dinamica di quanto successo, su cui indagano i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso.

Sia l'auto che la moto protagoniste dell'incidente sono state poste sotto sequestro, come disposto dal pm di turno Enrico Corucci, mentre continuano le indagini di parte dei militari che hanno provveduto anche ad ascoltare alcuni testimoni della tragedia. Effettuate anche le analisi sul conducente della vettura, un ragazzo di 20 anni, che a quanto pare non era sotto l'effetto di alcol e droga al momento dello scontro. Nicola lavorava come sommelier all'Osteria del mare di Forte dei Marmi e lascia una bambina piccola. "No Nicola – ha scritto un conoscente su Facebook – non posso crederci che sia successo. Che dolore, un abbraccio fortissimo alla tua famiglia e agli amici della Versilia, del mondo del vino e dei ristoranti. Ogni volta che metterò piede all'Osteria Del Mare, Forte Dei Marmi e al tuo Beach Restaurant Bagno Florindo sarà sempre come se fossi lì. La tua simpatia, gentilezza, competenza vivrà sempre con noi, che siamo gente non dimentichiamo".