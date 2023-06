Verona, schianto contro le colonne di un capitello: Francesco muore a 22 anni Francesco Prandini, 22enne di Villa Bartolomea, è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere caduto con la sua moto, una Honda Cbr 600.

A cura di Davide Falcioni

Ancora sangue sulle strade venete. Francesco Prandini, 22enne di Villa Bartolomea, è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere caduto con la sua moto, una Honda Cbr 600. Erano circa le 19 quando il ragazzo stava percorrendo la strada che da Villa Bartolomea porta a Vigo di Legnago, in provincia di Verona. Per cause ancora da accertare è sbandato, perdendo il controllo e finendo fuori strada, contro le colonne di un capitello. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti i carabinieri di Castagnaro e di Legnago. L'elicottero del Suem 118, ma è stato tutto inutile.

Resta da verificare l’esatta dinamica dell’incidente, sulla quale stanno lavorando i militari, intervenuti sul posto, e i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnago.

Francesco Prandini era un giovane molto conosciuto e amato in zona. La madre gestisce la trattoria “Da Battista”. Si era diplomato lo scorso anno all'istituto Galileo Galilei di Mirandola (Modena), guadagnava qualche soldo lavorando come pr per le discoteche della zona e la moto era la sua passione. Guidava con il foglio rosa, in attesa di conseguire la patente. Circolata la notizia, decine di amici sono accorsi sul luogo della tragedia.