in foto: immagine di repertorio

Un uomo di 42 anni di origini nigeriane ha ucciso nel pomeriggio di ieri la moglie, una connazionale, a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Il delitto è avvenuto con una arma da taglio al termine di una discussione. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini, allarmati dalle urla. I figli minori della coppia, che avrebbero assistito al delitto, sono stati affidati ai servizi sociali.

Le indagini sul delitto sono state affidate ai carabinieri di Portogruaro e del nucleo investigativo di Venezia, coordinati dalla Procura di Pordenone. Stando a quanto accertato Moses Osagie – questo il nome dell'uomo – dopo essersi ubriacato avrebbe accusato la moglie Victoria Osagie, 35 anni, di tradirlo. Ne sarebbe nata una discussione ben presto degenerata, quando il 42enne ha afferrato un coltello e ha ripetutamente colpito la donna. Alla scena hanno assistito i tre figli della coppia, di 10, 5 e 2 anni. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i sanitari del 118, che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della trentacinquenne. I militari hanno hanno invece arrestato il marito, che ora è accusa di omicidio.

Appena due settimane fa Moses Osagie aveva rivolto alla moglie, tramite un post su Facebook, un messaggio romantico con sotto una fotografia di loro due sorridenti e abbracciati: "My wife, my everything. I love you, dearly". Mia moglie, il mio tutto, ti amo. In realtà quel post – solo apparentemente tenero – nascondeva una situazione ben diversa: in diverse occasioni infatti tra marito e moglie si erano innescate violente liti spesso sfociate in violenze di Moses ai danni di Victoria. Talvolta erano intervenuti persino i carabinieri, che tuttavia non erano riusciti a fermare definitivamente gli abusi dell'uomo. L'ultima discussione furibonda risale a poche settimane fa, quando Victoria si era ammalata di covid e aveva dovuto rimanere in quarantena. Neppure in quel case Moses era riuscito a mostrarle attenzione e affetto.