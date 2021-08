Venezia, sacerdote travolto e ucciso in vacanza: con la bici stava andando in chiesa a pregare Don Ferruccio Gambaletta, 79enne prete in pensione attualmente addetto alla parrocchia della Consolata di Torino, è morto investito da un’auto mentre andava in bicicletta nella mattinata di oggi a Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, dove si trovava in vacanza. Inutili per lui i soccorsi.

A cura di Susanna Picone

Travolto da un'auto e ucciso mentre era in bici. È morto così don Ferruccio Gambaletta, sacerdote in pensione attualmente addetto alla Beata Vergine della Consolata di Torino. L'incidente mortale questa mattina a Cavallino-Treporti, nel Veneziano. Secondo la ricostruzione don Ferruccio, 79 anni, si trovava nel paesino veneto per trascorrere un periodo di vacanza. Erano da poco passate le 8 del mattino quando, per cause al vaglio della polizia locale, il religioso è stato investito mentre in bici attraversava la provinciale Fausta, all’incrocio tra via Concordia e via di Ca’ Savio. Alla guida dell'auto, una Opel Astra, che ha travolto il ciclista c'era un uomo del posto di 75 anni.

Inutili i soccorsi – Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per il sacerdote non c'è stato nulla da fare. Sono stati i sanitari della Croce Verde, dopo aver tentato un massaggio cardiaco, a constatare il decesso di don Gambaletta. La zona dell’incidente è stata subito transennata e fino alle 11 i vigili urbani hanno eseguito i rilievi del caso. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale con il supporto dei carabinieri per la deviazione del traffico. Al seguito i vigili del fuoco che sono intervenuti per pulire e rimettere la strada in condizioni di sicurezza. Come da prassi, l'investitore è stato sottoposto ad alcoltest, risultato negativo.

Il sacerdote viveva a Torino – Don Gambaletta, come ricordano i quotidiani locali, era stato ordinato prete 52 anni fa. Residente a Torino, da tanti anni durante l’estate raggiungeva il centro di Cavallino-Treporti per le vacanze. Questa mattina, secondo quanto ricostruito, era uscito in bici per raggiungere una chiesa e pregare.