Vasto, vedono un lupo dopo una serata a casa di amici, marito e moglie si rifugiano su una ringhiera Un uomo e una donna hanno raccontato di essere sfuggiti all’attacco di un lupo a Vasto di ritorno da una serata a casa di amici. I due, che stavano rientrando a piedi, avrebbero visto l’animale per strada e si sarebbero arrampicati su una ringhiera per fuggire.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo ha raccontato sui social network di essere sfuggito all'attacco di un lupo a Vasto, in provincia di Chieti. "È stato l'episodio più spaventoso della mia vita – ha ribadito online la presunta vittima – e a chi sta facendo ironia sui social auguro che non accada mai ciò che è successo a me e mia moglie". L'uomo ha detto di aver incrociato un lupo mentre stava lasciando casa di alcuni amici in compagnia della moglie. "L'animale era fermo alla fine del vialetto. Ho cercato di mantenere la calma, ma mia moglie ha iniziato ad urlare ed è corsa via".

A quel punto, secondo quanto raccontato dalla vittima, il lupo si sarebbe lanciato all'inseguimento. "Mia moglie si è salvata scavalcando una ringhiera per evitare il lupo. Io per distrarlo cercato di attirare la sua attenzione con le urla". L'animale avrebbe quindi cambiato mira, rivolgendosi direttamente verso l'uomo. Entrambi i coniugi si sono salvati rientrando nell'abitazione degli amici che li avevano ospitati.

L'uomo si è detto sicuro di aver visto un lupo. "Sono certo di quello che ho visto – ha asserito – e abbiamo scelto di raccontare quest'episodio solo per sollevare l'attenzione di chi di dovere sulla pericolosità della presenza di questi animali in città. A un bambino o un anziano poteva andare molto peggio. Non aspettiamo che accada una tragedia prima di prendere provvedimenti".

Non vi sono ovviamente conferme sulla natura dell'animale avvistato, ma più volte è stata segnalata la presenza di lupi lungo la costa da Teramo a Vasto. Massimo Pellegrini, laureato in Scienze naturali e faunista, ha risposto alle domande del quotidiano Il Corriere Adriatico che per primo ha ripreso la storia. "È da sottolineare che la vicinanza di lupi alle case o alle persone dipende molto da quello che l'animale riesce a trovare nei contesti umani. La ciotola delle crocchette del cane lasciata fuori casa, per esempio, o i resti del cibo lasciati in giardino. Sono comunque micro risorse che attirano gli animali selvatici".