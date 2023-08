Vasto incendio all’isola d’Elba, evacuati per precauzione un campeggio, un residence e una casa L’incendio è scoppiato nella serata di ieri. Ordinata l’evacuazione totale della zona del comune di Rio. Le fiamme non sono state ancora domate, ostacolate dal buio e da un forte vento.

A cura di Biagio Chiariello

Non è stato ancora domato l’incendio divampato ieri sera all'Isola d'Elba, in località il Chiusello, sotto la statale Sp26 nel Comune di Rio, nella punta nord orientale dell’isola dell’arcipelago toscano.

Tanto che nella notte è stata emessa un’ordinanza del sindaco, firmata dal vice sindaco Sara Carracci, di evacuazione totale della zona per la tutela dell’incolumità pubblica: Vallata di Ortano, Mezzo Ortano, San Felo, Chiusello e Campo Grande.

Ad ostacolare le operazioni di contenimento dell'incendio l’impossibilità di far volare canadair e velivoli antincendio al buio, oltre al forte vento che stava spazzando l’area interessata dal rogo.

Le fiamme, partite dalla zona di San Felo, hanno interessato una vasta zona e minacciato anche alcune strutture ricettive e alcune abitazioni che si trovano in quell’area. Evacuati in via precauzionale un campeggio, un residence turistico e una casa con centinaia di persone costrette ad allontanarsi e a trascorrere la notte all’aperto. Non si registrano feriti o persone coinvolte nell’incendio.

Un aggiornamento è arrivato anche dal presidente della Toscana Eugenio Giani: "Sto seguendo con la sala operativa l’incendio scoppiato sull’isola d’Elba, Rio nell’Elba a San Felo. Il fronte a causa del vento presente in zona si è rapidamente esteso minacciando un’abitazione, presidiata dai Vigili del Fuoco. Sul posto 12 squadre di volontari AIB e personale che stanno cercando di contenere il rogo. Evacuate precauzionalmente altre abitazioni e un campeggio che potrebbero essere minacciati dalle fiamme".