Vaporetto Actv sbatte contro l’arcata del ponte delle Guglie di Venezia: il video dell’incidente

Il mezzo di linea si è trovato di fronte, a pochi metri di distanza, un altro vaporetto di Actv e ha così dovuto innestare la retromarcia, finendo per impattare contro il ponte in zona Cannaregio.

Le immagini dell’incidente

Un vaporetto dell’ACTV ha urtato l’arcata del ponte delle Guglie di Venezia. Attimi di paura tra i passeggeri ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti. L’incidente è avvenuto ieri, 1 dicembre, attorno a mezzogiorno, in rio di Cannaregio, in una giornata già molto trafficata per il trasporto pubblico della Serenissima.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo di linea 5.1, proveniente da Fondamente Nove e diretto verso il Canal Grande, si sarebbe trovato improvvisamente davanti un altro motoscafo della stessa linea urbana. Entrambi i comandanti avrebbero segnalato la propria presenza con il clacson, ma la distanza ridotta ha costretto quello alla guida del battello diretto al Canal Grande a innestare bruscamente la retromarcia per evitare l’impatto. In quella manovra, la poppa ha sbandato verso sinistra urtando la volta del ponte delle Guglie.

L’impatto, ripreso anche da alcune videocamere di sorveglianza della zona, è stato secco ma non violentissimo: il capitano ha sterzato all’ultimo per evitare una collisione con la spalla del ponte, riducendo sensibilmente le conseguenze. La struttura ha riportato solo un lieve distacco di intonaco, mentre il motoscafo ha subito danni evidenti nella parte superiore, tanto da dover essere richiamato in cantiere per le riparazioni e la revisione.

ACTV ha provveduto subito a sostituire il mezzo per non interrompere il servizio cittadino. “L’abilità dei comandanti ha evitato un rischio ben maggiore”, sottolinea l’azienda, che parla di un urto “senza conseguenze per i passeggeri”, tutti rimasti illesi anche durante la frenata improvvisa.

Sulle cause dell’incidente, al momento, non ci sono certezze definitive. Il reparto di navigazione della polizia locale ha avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica: tra le ipotesi al vaglio c’è un errore di valutazione durante la manovra o un imprevisto nel traffico acqueo sotto il ponte, molto intenso nelle ore di punta.