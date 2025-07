Valentina Greco scomparsa in Tunisia, domani la 42enne sarà ascoltata dalle autorità locali

Potrebbe essere ascoltata già domani dalle autorità tunisine Valentina Greco, la donna di 42 anni scomparsa in Tunisia per 10 giorni e ritrovata ieri nella sua abitazione. Greco è stata raggiunta dal fratello dopo il ricovero in ospedale.

Potrebbe essere ascoltata già domani dalle autorità tunisine Valentina Greco, la donna originaria di Cagliari scomparsa in Tunisia per 10 giorni e ritrovata ieri nel suo appartamento di Tunisi. Le sue condizioni fisiche sono buone, mentre oggi il fratello della 42enne è volato a Tunisi per riabbracciarla.

Il racconto relativo alla sua scomparsa ha ancora dei punti oscuri: mentre i familiari si stanno mettendo in contatto con con Greco, le indagini vanno avanti.La madre è rimasta a Cagliari e ieri è riuscita a parlare con la figlia mentre quest'ultima veniva trasportata in ospedale. A lei Greco avrebbe raccontato di essere svenuta nell'armadio e di non sentirsi molto bene.

Ci si chiede come mai la polizia tunisina non abbia trovato la 42enne durante il primo sopralluogo nella sua abitazione, circa 10 giorni fa. Non vi è certezza sul fatto che le autorità locali abbiano intenzione di sentirla, ma con tutta probabilità Valentina Greco dovrà riferire agli investigatori nella giornata di domani.

L'attenzione è attualmente tutta concentrata sulle cure per la 42enne che già in passato aveva avuto un'embolia e un impegnativo ricovero.

La madre di Valentina Greco aveva ricevuto l'ultima telefonata prima della scomparsa la sera del 9 luglio. La 42enne da anni viveva a Sidi Bou Said, in Tunisia, e della sua scomparsa si era interessata anche la Farnesina.

Gli investigatori hanno ipotizzato che la donna volesse nascondersi per motivi non chiari. La pista non è stata ancora del tutto esclusa. La 42enne è infatti impegnata come attivista per i diritti umani e mostra particolare attenzione ai diritti delle donne. Durante un primo sopralluogo, l'appartamento della 42enne sarebbe risultato in ordine, anche se mancherebbero computer e cellulare.

Secondo quanto raccontato dalle amiche, non molto tempo fa la 42enne aveva dovuto respingere con decisione un uomo che le aveva fatto pesanti avances. Il timore di parenti e conoscenti era che Greco potesse essere stata aggredita.

Invece, almeno secondo le prime ricostruzioni, la scomparsa sarebbe legata al malore dovuto alla malattia della quale Greco soffre. Ulteriori dettagli però emergeranno con il prosieguo delle indagini.